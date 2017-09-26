В эту пятницу Илон Маск представит обновленную концепцию полета на Марс

Как мы уже сообщали, основатель и глава SpaceX Илон Маск планирует представить свой новый план по колонизации Марса, предусматривающий создание «Межпланетной транспортной системы» (Interplanetary Transport System, ITS) на Международной космической конференции, которая пройдет на этой неделе в австралийском городе Аделаида. Уже в эту пятницу мы узнаем, что конкретно подразумевалось под новой «более эффективной и безопасной» технологией посадки на марсианскую поверхность, которую планируется использовать для будущих пилотируемых миссий.

Напомним, выступая летом на конференции посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции, Илон Маск объявил об отказе от реактивной системы посадки для корабля Dragon 2 (Crew Dragon).

«Было время, когда я полагал, что вариант с капсулой Dragon для пилотируемых миссий на Марс… станет верным способом посадки на Марс. Но сейчас я ясно вижу, что заблуждался. Есть гораздо более удачный способ. Именно для этого создается новое поколение ракет и космических кораблей SpaceX», – сказал тогда Маск.

Предваряя анонс обновленных планов по марсианской программе в эту пятницу, Илом Маск отметил, определенные аспекты, касающиеся межпланетной системы и ее применения, станут «неожиданными».

Simulation of how the SpaceX Interplanetary Spaceship and Rocket design would work. Will be unveiling the new version on Friday afternoon at IAC Adelaide. Certain aspects of the new design and its applications will be unexpected. A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Sep 25, 2017 at 2:41am PDT

Одновременно Маск опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram, которая сегодня перешагнула рубеж в 800 млн пользователей, серию видеороликов, демонстрирующих, как в будущем будет проходить пилотируемый полет ITS на Марс. Отметим, что впервые это видео было опубликовано еще в прошлом году на канале SpaceX в YouTube, но наверняка найдутся те, кто еще не успел его посмотреть.

Источник: Илон Маск