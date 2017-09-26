В эту пятницу Илон Маск представит обновленную концепцию полета на Марс
Как мы уже сообщали, основатель и глава SpaceX Илон Маск планирует представить свой новый план по колонизации Марса, предусматривающий создание «Межпланетной транспортной системы» (Interplanetary Transport System, ITS) на Международной космической конференции, которая пройдет на этой неделе в австралийском городе Аделаида. Уже в эту пятницу мы узнаем, что конкретно подразумевалось под новой «более эффективной и безопасной» технологией посадки на марсианскую поверхность, которую планируется использовать для будущих пилотируемых миссий.
Напомним, выступая летом на конференции посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции, Илон Маск объявил об отказе от реактивной системы посадки для корабля Dragon 2 (Crew Dragon).
«Было время, когда я полагал, что вариант с капсулой Dragon для пилотируемых миссий на Марс… станет верным способом посадки на Марс. Но сейчас я ясно вижу, что заблуждался. Есть гораздо более удачный способ. Именно для этого создается новое поколение ракет и космических кораблей SpaceX», – сказал тогда Маск.
Предваряя анонс обновленных планов по марсианской программе в эту пятницу, Илом Маск отметил, определенные аспекты, касающиеся межпланетной системы и ее применения, станут «неожиданными».
Одновременно Маск опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram, которая сегодня перешагнула рубеж в 800 млн пользователей, серию видеороликов, демонстрирующих, как в будущем будет проходить пилотируемый полет ITS на Марс. Отметим, что впервые это видео было опубликовано еще в прошлом году на канале SpaceX в YouTube, но наверняка найдутся те, кто еще не успел его посмотреть.
Источник: Илон Маск