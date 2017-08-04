В Facebook теперь для перевода используют нейронные сети

Некоторое время компания Facebook работала над улучшением функции перевода сообщений и комментариев. Теперь переходный период завершён, и пользователи социальной сети могут ожидать улучшения качества перевода.

Ранее Facebook использовала модели машинного перевода на основе фраз. При этом предложения разбивались на отдельные слова или фразы, что ограничивало эффективность перевода всего предложения. Недостатки таких моделей были особенно очевидны при переводе между языками со значительно отличающимися структурами предложений. Теперь же для перевода применяются нейронные сети, которые способны учитывать не только всё предложение, но и контекст. Благодаря этому существенно повышается точность перевода. Пример перевода одной и той же фразы различными способами представлен на изображении. Как видно, результат существенно отличается.

Нейронные сети также могут лучше обрабатывать неизвестные слова, чем другие системы перевода. Кроме того, они могут справляться с задачей быстрее. Ранее Google и Microsoft перешли на использование нейронных сетей для осуществления переводов в своих сервисах.

Источник: Engadget