В Firefox 54 внедрена давно разрабатываемая технология Electrolysis, призванная сделать браузер быстрее, стабильнее и безопаснее

В новой версии браузера Mozilla Firefox добавлена поддержка технологии Electrolysis, которая призвана сделать браузер более быстрым и стабильным. Её разработка началась ещё несколько лет назад, но потом была приостановлена из-за технических трудностей. Теперь она закончена и под названием E10S доступна в потребительской версии Firefox 54, хотя первые наработки появились ещё в версии под номером 48.

Технология Electrolysis разделяет различные вычислительные задачи на разные процессы, используя для каждого из них отдельные ячейки памяти. Благодаря такому подходу удаётся изолировать проблемы, которые в ином случае могли бы замедлить работу браузера или вызвать его аварийное завершение работы.

Как отметил вице-президент Firefox Ник Нгуен (Nick Nguyen), благодаря новому подходу удалось значительно повысить производительность браузера Firefox, уменьшить количество сбоев и сделать просмотр сайтов более гладким. Даже перегруженные страницы, такие как новостные ленты Facebook, отображаются более плавно и точно.

Вместе с тем, изоляция различных процессов в Firefox работает не совсем так, как в конкурирующих браузерах. В то время как конкурирующие решения переносят каждый открытый сайт в свой собственный вычислительный процесс, Firefox назначает сайты одному из четырёх доступных процессов. Благодаря этому удаётся достичь более экономного потребления оперативной памяти. Вместе с тем, Electrolysis позволяет повысить безопасность веб-серфинга благодаря внедрению механизма песочницы. Он изолирует внешние атаки и предотвращает использование браузера в качестве точки входа в компьютер.

Источник: cnet