В GeekBench появились результаты флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 835

Первые смартфоны с новой флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 835 выйдут только в следующем году, да и технических подробностей о самой SoC пока кот наплакал. Буквально вчера в одном из своих твитов крупнейший производитель чипсетов для мобильных устройств пообещал рассказать больше о грядущей SoC Snapdragon 835 на крупнейшей выставке потребительской электроники CES 2017, которая откроется уже на следующей неделе. Между тем, в сети продолжают появляться результаты тестирования SoC Snapdragon 835. Новые данные из базы популярного тестового пакета GeekBench демонстрируют процессорную мощь платформы в однопоточном и многопоточном режимах.

Используемое для прохождения теста устройство определяется ПО как Essential FIH-PM1. Оно оснащено 4 ГБ ОЗУ и работает под управлением Android Nougat 7.0. Несложно заметить, что в таблице результатов не указывается конкретно название чипа Snapdragon 835, но зато есть его уникальный идентификационный код – ARM 81.

Итак, устройство с Snapdragon 835 набрало 1844 баллов в однопоточном тесте и 5426 баллов в многопоточном.

Впечатляющими эти результаты не назовешь. Для сравнения, смартфон Onelus 3T, в котором используется Snapdragon 821, набирает 1924 балла в однопоточном и 4969 баллов в многопоточном режиме. А результаты Huawei Mate 9 с SoC Kirin 960 в аналогичном тесте – 1949 и 6439 баллов соответственно.

Но более подробное изучение результатов этих трех устройств в многопоточном тесте позволяет увидеть огромное преимущество Snapdragon 835 в части задержки и пропускной возможности памяти. На практике это должно обеспечить более высокую скорость выполнения команд и ускорить работы приложений.

Источник: Gizmochina