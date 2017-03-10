В Gmail будет поддержка дополнений от сторонних разработчиков

Компания Google на конференции Cloud Next в Сан-Франциско рассказала о намерении добавить в сервис электронной почты Gmail возможность устанавливать дополнения от сторонних разработчиков. Уже сегодня пользователи могут расширять возможности Gmail с помощью аддонов браузера, но нативная поддержка может привлечь к сервису новых разработчиков. Сейчас Google работает с компаниями Intuit, Salesforce и ProsperWorks для того, чтобы интегрировать их решения в Gmail через дополнения.

Расширять функциональность Gmail можно будет через магазин G Suite Marketplace, который также используется для установки дополнений в Google Docs и Sheets. Основная аудитория нововведения — бизнес-пользователи, тем не менее, разработчики сами будут решать, делать расширения доступными для всех или только для платных подписчиков G Suite.

Дополнения Gmail будут работать как в веб-версии сервиса, так и в мобильных приложениях, но в Google не упомянули об их доступности для Inbox. Кроме этого, пока не уточняется, когда именно заработает возможность установки расширений.

Разработчики, которые заинтересованы в создании дополнений для Gmail, могут подать заявку на участие в предварительном тестировании по этой ссылке.

Источник: TechCrunch