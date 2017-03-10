В Gmail будет поддержка дополнений от сторонних разработчиков
Компания Google на конференции Cloud Next в Сан-Франциско рассказала о намерении добавить в сервис электронной почты Gmail возможность устанавливать дополнения от сторонних разработчиков. Уже сегодня пользователи могут расширять возможности Gmail с помощью аддонов браузера, но нативная поддержка может привлечь к сервису новых разработчиков. Сейчас Google работает с компаниями Intuit, Salesforce и ProsperWorks для того, чтобы интегрировать их решения в Gmail через дополнения.
Расширять функциональность Gmail можно будет через магазин G Suite Marketplace, который также используется для установки дополнений в Google Docs и Sheets. Основная аудитория нововведения — бизнес-пользователи, тем не менее, разработчики сами будут решать, делать расширения доступными для всех или только для платных подписчиков G Suite.
Дополнения Gmail будут работать как в веб-версии сервиса, так и в мобильных приложениях, но в Google не упомянули об их доступности для Inbox. Кроме этого, пока не уточняется, когда именно заработает возможность установки расширений.
Разработчики, которые заинтересованы в создании дополнений для Gmail, могут подать заявку на участие в предварительном тестировании по этой ссылке.
Источник: TechCrunch
- Компания Google запустила бесплатный сервис электронной почты Gmail 1 апреля 2004 года. На момент запуска каждому пользователю выделялся почтовый ящик с 1 ГБ памяти для хранения писем. Для сравнения, Hotmail в это же время предлагал 2 МБ памяти. С 1 апреля 2015 года объем бесплатного хранилища в Gmail вырос до 2 ГБ, а сегодня составляет 15 ГБ.
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- В феврале 2016 года количество активных пользователей Gmail превысило 1 млрд.
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- Inbox от Google - это сервис электронной почты, основанный на Gmail, но использующий другой интерфейс и принцип сортировки входящих писем. В Inbox пользователи могут помечать письма как задания, откладывать их, а также создавать на их основе напоминания.