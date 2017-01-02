В Калифорнии на Tesla Motors подали в суд за якобы самопроизвольный разгон Model X

Житель Калифорнии Джи Чан Сон (Ji Chang Son) подал в суд на компанию Tesla Motors за якобы самопроизвольное ускорение принадлежащего ему кроссовера Model X. Как сообщается, в результате инцидента произошло повреждение недвижимости – протаранив внутреннюю стену гаража, автомобиль проехал в гостиную автовладельца. Кроме того, водитель и пассажир при этом получили некоторые травмы.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года.

«Автомобиль самопроизвольно начал набирать скорость, рванул вперед и врезался в стену гаража, сломав несколько несущих деревянных балок и стальную канализационную трубу, затем остановился в гостиной», — говорится в иске Сона, поданном в окружной суд центрального округа штата Калифорния.

Истец призывает Tesla к ответственности за качество и безопасность производимых машин, а также обвиняет компанию в халатности и невыполнении гарантийных обязательств. Сумма ущерба в заявлении не указана.

Иск может стать групповым, поскольку Национальное управление безопасностью движения США (NHTSA) зарегистрировало ещё семь жалоб на аналогичные инциденты с неожиданным ускорением автомобилей Tesla без предупреждения.

В Tesla Motors в свою очередь заявили, что провели расследование, в ходе которого выяснили, что авария произошла в результате нажатия Соном на педаль ускорения.

Между тем, Tesla Motors решила немного отложить переход на полностью платную модель использования фирменных станций быстрой зарядки Supercharger еще на полмесяца – до 15 января. После этой даты в силу вступает обновленный план, согласно которому владельцы новых электромобилей Tesla будут ежегодно получать на Supercharger до 400 кВт•ч бесплатной энергии, которых хватит примерно на 1600 км. За каждый кВт•ч, полученный сверх указанного объема, будет взиматься небольшая плата, которая будет меньше той, что платят владельцы автомобилей с ДВС за каждый литр бензина на заправках.

Источник: reuters, vc.ru и The Verge