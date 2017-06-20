В конце текущего года в Дубаи стартует тестирование электрического мультикоптера Volocopter 2X в качестве автономного летающего такси

Немецкому стартапу Volocopter, ранее известному под именем E-volo, удалось договориться с властями Дубая о начале реальных тестов своего электрического 18-роторного мультикоптера уже в конце текущего года. Самое интересное заключается в том, что устройство собираются использовать не для доставки грузов, а в качестве «автономного летающего такси» (Autonomous Air Taxis, AAT).

Тестовые полеты Volocopter начнутся в четвертом квартале 2017 года и, согласно договоренностям с дорожно-транспортным ведомством Дубая, будут проходить на протяжении следующих пяти лет. В качестве тестовой модели будет использован Volocopter 2X (высота — 2,15 м, диаметр винтовой системы — 7,35 м), который способен в полностью автономном режиме перевозить двух пассажиров.

Максимальная воздушная скорость мультикоптера составляет порядка 100 км/ч, время полета от полного заряда аккумуляторов — порядка 30 минут (в крейсерском режиме он способен пролететь порядка 30 км на скорости 70 км/ч). Модель Volocopter 2X оснащена 9 независимыми комплектами батарей и полноразмерным парашютом, что обеспечивает повышенную безопасность пассажиров.

Отметим, что власти Дубая не стали ограничиваться компанией Volocopter и дополнительно подписали контракт с китайской компанией Ehang, которая в качестве альтернативы немецкому решению предоставит для тестов свой одноместный квадрокоптер. Также дорожно-транспортное ведомство недавно провело переговоры с Uber и уже приобрело 200 электромобилей Tesla Model S и Model X для собственной службы беспилотного такси, а также заинтересовалось еще одним проектом Илона Маска Hyperloop One.

Напомним, что к 2030 году в Дубаи собираются перевести не менее 25% пассажирских перевозок на разнообразные автономные средства передвижения, включая беспилотные электромобили и летающие такси, а также систему скоростных «вакуумных поездов» Hyperloop One.

Источник: The Verge