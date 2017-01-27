В минувшем квартале Microsoft продала менее 1 млн смартфонов Lumia

Сообщая о финансовых результатах второго квартала фискального 2017 года, корпорация Microsoft упомянула о снижении доходов от продажи смартфонов на 81% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. И, хотя, точное количество проданных смартфонов не называлось, при помощи нехитрых вычислений можно примерно подсчитать объём их продаж.

В последнем квартале 2015 года (он же второй квартал фискального 2016 года в отчётности Microsoft) компания продала около 4,5 млн смартфонов Lumia. Таким образом, снижение продаж на 81% говорит, что в минувшем квартале Microsoft смогла реализовать меньше 1 млн таких устройств – всего около 850-860 тыс.

Источник: gsmarena