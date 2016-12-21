В обновленной версии Viber появились короткие видеосообщения, поиск по стикерам и дополнительные сервисы в чатах

Разработчики мессенджера Viber представили новую версию приложения с порядковым номером 6.5.5, которая получила сразу три важных обновления платформы. После обновления пользователи получат возможность отправки коротких видеосообщений, дополнения для чата, позволяющие использовать сторонние сервисы, например, Giphy и Wikipedia, быстрый поиск по стикерам, а также обновлённые эмодзи.

Функция коротких видеосообщений встроена в окно чата. Режим записи видео включается однократным нажатием на кнопку голосового сообщения, после этого надо нажать и удерживать кнопку, чтобы сделать видеозапись. Если видеосообщение нужно удалить без отправки в чат, это делается с помощью свайпа вправо. Пользователь может быстро переключаться между голосовыми и видеосообщениями, взаимодействуя с друзьями тем способом, который ему более удобен в данный момент. Короткие видеосообщения представлены в Viber в виде зацикленных роликов длительностью до 30 секунд.

Новая версия Viber уже поддерживает Giphy, Wikipedia и TheMovieDB, перечень сторонних сервисов для чатов будет расширяться. Для доступа к сервису пользователь должен нажать на значок «@» и выбрать его название из списка. В дополнение, этим же способом пользователи Viber могут производить поиск по коллекции стикеров. То есть, набрав «@stickers» на английском языке или кликнув символ «@» пользователь получает доступ к быстрому поиску по своим стикерам. Также отметим обновленные смайлы, созданные в ярком плоском дизайне, придающем им большую визуальную выразительность.

Напомним, что сервис мгновенных сообщений Viber является частью японской Rakuten Group. Его используют порядка 800 миллионов уникальных пользователей в 193-х странах, а только в Украине аудитория Viber насчитывает более 16 миллионов человек.

Источник: Viber