В результатах теста GFXBench замечен 5-дюймовый смартфон Sony Pikachu

База данных тестового ПО GFXBench часто служит источником сведений о еще не представленных смартфонах. Вот и сейчас в ней появились данные о неизвестной новинке Sony под кодовым названием Pikachu.

Считается, что под этим именем известного существа вселенной «Покемона» скрывается смартфон Sony G3112, анонс которого ожидается на грядущей выставке MWC 2017.

По данным GFXBench, смартфон работает под управлением ОС Android 7.0 Nougat и построен на однокристальной платформе MediaTek Helio P20. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной флэш-памяти предусмотрено 32 ГБ.

Дисплей устройства характеризуется диагональю 5 дюймов и разрешением 1280х720 пикселей. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп, основной — 23 Мп.

Источник: GFXBench