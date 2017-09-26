В следующем году Microsoft выпустит пакет Office 2019

Во время проведения конференции Ignite корпорация Microsoft анонсировала выпуск новой версии офисного пакета Office 2019. Его официальный релиз должен состояться во второй половине 2018 года, но более точные сроки пока не называются.

В состав пакета Office 2019 будут включаться обычные клиентские версии приложений Word, Excel, PowerPoint и Outlook, а также серверные версии Exchange, SharePoint и Skype for Business. Как ожидается, предварительные версии Office 2019 станут доступными для тестирования в середине 2018 года.

Данная версия офисного пакета ориентирована на организации, которые не пользуются подпиской Office 365. Она будет включать улучшенные IT-возможности для таких компаний. Также сообщается о добавлении новых функций для работы с цифровым пером, включая чувствительность к силе нажатия, распознавание эффектов наклона и повторения. Приложение Excel получит новые формулы и диаграммы для анализа данных. В PowerPoint будут добавлены функции изменения и масштабирования анимации, которые уже доступны клиентам Office 365.

Microsoft заявляет, что в ближайшие месяцы будет предоставлено больше сведений о пакете Office 2019.

Источник: The Verge