В США стартовала тестовая доставка пиццы Domino’s Pizza с помощью беспилотных автомобилей Ford Fusion Hybrid

Компания Ford и сеть ресторанов Domino’s Pizza объявили о старте совместного проекта, в рамках которого пиццу Domino’s будут доставлять беспилотные гибридные автомобили Ford Fusion. Тест продлится несколько недель в американском городе Анн-Арбор в штате Мичиган (120 тысяч населения, из которых 32% — студенты), при этом сеть ресторанов будет изучать реакцию своих клиентов на такой способ доставки и особенности взаимодействия с роботизированной системой, а автопроизводитель получит дополнительные данные для улучшения собственной системы автопилотирования.

Клиенты, которым беспилотник привезет пиццу, будут определяться случайным образом. В процессе заказа клиент получит SMS со специальным кодом, который будет необходимо ввести на терминале на задней стойке седана, после чего задняя дверь откроется и человек получит доступ в салон. Пицца будет ждать его на заднем сидении в специальном боксе, разработанном компанией Roush Enterprises, для сохранения продукта горячим.

В компании Domino’s Pizza обещают, что автомобиль подъедет как можно ближе к дверям заказчика, но в любом случае процесс получения пиццы будет менее удобным, чем при доставке курьером, который приносит пиццу непосредственно в руки. Во время тестирования доставки пиццы за рулем беспилотных Ford Fusion будут находиться инженеры автопроизводителя, однако это будет сделано исключительно для сбора информации (и для разрешения проблем в исключительных случаях).

Напомним, что это далеко не первый случай тестирования альтернативных способов доставки компанией Domino’s Pizza. В прошлом году компания представила собственного робота-разносчика пиццы Domino’s Robotic Unit (DRU) и запустила коммерческую доставку пиццы дронами DRU Drone в Новой Зеландии, а летом текущего года доставляла пиццу в Гамбурге с помощью автономных роботов Starship Technologies.

Источник: TechCrunch