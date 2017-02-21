В Топ 100 лучших аутсорсеров мира попало 8 украинских и 5 международных компаний с R&D-подразделениями в Украине

Международная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг лучших аутсорсинговых компаний мира «The 2017 Global Outsourcing 100», в который вошли сразу 13 компаний с офисами в Украине. Для попадания в данный рейтинг компании оцениваются по пяти критериям, в которые входят размеры и темпы роста, рекомендации заказчиков, награды и сертификаты, инновации в схеме поставки услуг заказчику и уровень корпоративной социальной ответственности. Список составляется в помощь для компаний, которые хотят отдать услуги на аутсорсинг и ищут лучших и надежных партнеров для этого.

Из отечественных работодателей в ТОП-100 попали:

SoftServe (более 4000 сотрудников, головной офис во Львове);

Ciklum (более 2000 сотрудников в Украине, головной офис в Киеве);

ELEKS (более 900 сотрудников, головной офис во Львове);

Miratech (более 700 сотрудников, головной офис в Киеве);

Sigma Software (более 700 сотрудников, головной офис в Харькове, украинская компания в составе шведской консалтинговой группы Sigma);

N-iX (более 500 сотрудников, головной офис во Львове);

Softengi (более 200 сотрудников, головной офис в Киев);

Program-Ace (более 100 сотрудников, головной офис в Харькове).

Среди компаний с украинскими R&D-представительствами:

EPAM (более 4000 сотрудников в Украине, головной офис в США);

Luxoft (более 3000 сотрудников в Украине, головной офис в Швейцарии);

Intetics (более 200 сотрудников в Украине, головной офис в США);

TEAM International Services (более 200 сотрудников в Украине, головной офис в США);

Softjourn (более 100 сотрудников в Украине, головной офис в США).

Таким образом актуальны рейтинг ТОП-100 аутсорсеров мира выглядит следующим образом:

Отметим, что в прошлом году в списке были отмечены 10 украинских IT-компаний. Новичками рейтинга в 2017 стали львовская компания N-iX и харьковская компания Program-Ace, а также вновь была отмечена компания Softengi, которая ранее была в рейтинге дважды, в 2014 и 2015 годах.

Источник: DOU.UA