В Украине начнут готовить специалистов по борьбе с киберпреступностью и пиратством на базе Национальной академии внутренних дел

Завтра, 17 марта 2017 года, состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между Государственной службой интеллектуальной собственности (ГСИС) и Национальной академией внутренних дел (НАВД), в рамках которого предусмотрена реализация проекта по подготовке в Украине специалистов по борьбе с киберпреступностью и пиратством. Документ подпишут и.о. Председателя ГСИС Антонина Малыш и ректор НАВД, генерал полиции второго ранга Владимир Черней.

Курсы рассчитаны на правоохранителей системы МВД, СБУ, фискально-таможенных органов и Государственной службы специальной связи, в обязанности которых входит защита прав интеллектуальной собственности, борьба с киберпреступностью и пиратством.

К подготовке украинских специалистов уже выразили готовность присоединиться международные эксперты правительственных и общественных структур, непосредственно осуществляющих борьбу с киберпреступностью в США и Европе.

«Создание на базе Национальной академии внутренних дел курсов по подготовке специалистов по борьбе с киберпреступностью и пиратством станет платформой для разработки образовательной программы, по которой будет происходить обучение правоохранителей нового поколения, призванных защитить и поднять инновационный потенциал Украины на современный качественный уровень.» — отметили представители НАВД.

Источник: Национальная академия внутренних дел