В Украине стартовали продажи геймерских мониторов AOC AGON AG272FCX и AG322QCX с изогнутыми «безрамочными» экранами

Компания AOC сообщила о начале продаж в Украине двух новых мониторов из игровой линейки AGON — AG272FCX и AG322QCX.

В новых моделях используются экраны с матрицей VA и соотношением сторон 16:9, при этом 31,5-дюймовый AOC AGON AG322QCX поддерживает разрешение QHD (2560×1440 пикселей), а более компактный 27-дюймовый AOC AGON AG272FCX – Full HD (1920×1080 пикселей). Обе новинки имеют ультратонкие рамки сверху, справа и слева от экрана, а также радиус кривизны 1800 мм, что делает их самыми изогнутыми в серии AGON.

Обе новых модели поддерживают частоту обновления экрана в 144 Гц и технологию AMD FreeSync, которая помогает избежать размытий изображения и разрывов, связанных с некорректным взаимодействием с видеокартой. Фирменный режим AOC Low Input Lag обеспечит более быстрый отклик на действия игрока, а функция AOC Shadow Control позволит рассмотреть важные детали, которые скрывались в слишком тёмных или слишком светлых участках изображения.

Технологии AOC Flicker-Free и AOC Low Blue Light Mode снижают нагрузку на глаза во время долгих игровых сессий. Переключаться между различными функциями и режимами работы пользователи смогут при помощи специального кнопочного блока AOC QuickSwitch, без долгих манипуляций с экранным меню настроек.

Фирменная стойка AOC Ergo Base с возможностью изменять высоту, наклон и поворот экрана поможет подобрать оптимальное положение монитора. Также можно отметить настраиваемую светодиодную подсветку на задней крышке и на нижней рамке монитора, выдвижную подставку для гарнитуры и специальную ручку для переноски.

Отметим, что мониторы AOC AGON AG322QCX и AOC AGON AG272FCX уже появились в продаже, их ориентировочная стоимость составляет 17219 и 12909 грн соответственно.

Источник: AOC