Sony Xperia 1 VI — флагманский камерафон с оптическим зумом 85-170 мм и ценой €1400

Sony представила свой новый флагманский смартфон Xperia 1 VI, ориентированный на энтузиастов фотографии. Пользователям предлагаются настоящий оптический зум, автофокус с поддержкой искусственного интеллекта и унифицированный опыт работы с приложениями.

Sony Xperia 1 VI получил три камеры на задней панели. Главная камера имеет 48-мегапиксельный сенсор Sony Exmor T и объектив с фокусным расстоянием 24 мм. Дополнительно доступны 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (16 мм) и 12-мегапиксельный телефото модуль с переменным фокусным расстоянием 85-170 мм и оптической стабилизацией изображения. Телефото модуль обеспечивает оптический зум от 3.5x до 7.1x, если сравнивать с главной камерой. Он также может использоваться как макро модуль. Фронтальная камера выполнена на базе 12-мегапиксельного сенсора.

Устройство оснащено технологией автофокуса на базе искусственного интеллекта для «оценки позы человека», которая может распознавать тело и положение головы объекта съемки. Камера поддерживает съемку видео в формате 4K HDR со скоростью 120 кадров в секунду, которая работает вместе с цветными профилями, такими как S-Cinetone. Sony также объединила свои разнообразные функции видео- и фотосъемки в единое приложение для камеры, что избавляет пользователей от необходимости переходить между различными приложениями.

В Sony Xperia 1 VI используется процессор Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Также доступна батарея емкостью 5000 мАч, быстрая проводная зарядка и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт. Как заявляет производитель, батарея обеспечивает 2 дня автономной работы от одного полного заряда и сохраняет свои свойства емкости в течение 4 лет.

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В то же время дисплей подвергся даунгрейду по сравнению с предшественником. Если в Sony Xperia 1 V использовался 4K дисплей, то теперь разрешение составляет 2220×1080 пикселей. Диагональ экрана составляет 6,5 дюйма. Устройство поддерживает переменную частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Вместе с тем OLED панель обеспечивает на 50% более высокую пиковую яркость, чем у предшественника.

Дизайн смартфона не претерпел существенных изменений. Новинка доступна в тех же трех цветах: черном, серебристом и зеленом хаки. Она также имеет специальную кнопку спуска затвора и 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

Новый смартфон Sony Xperia 1 VI уже доступен для заказа в Европе и Великобритании по цене €1399 и £1299, соответственно.

Источник: The Verge