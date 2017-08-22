В Японии провели испытания установки, генерирующей электричество за счёт использования океанических течений

В Японии провели успешные испытания установки, генерирующей электроэнергию за счёт использования океанических течений. Соответствующие испытания проводились компанией IHI и правительственной организацией NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) в водах возле префектуры Кагошима.

Сообщается, что во время испытания экспериментальный генератор был погружён в воду на глубину 20-50 метров. При этом поток воды океанического течения вращал турбину установки. Оборудование производило до 30 кВт электроэнергии. Отмечается, что впервые в мире полноценное тестовое устройство использовалось для генерации энергии при помощи океанических течений.

По мнению учёных, выработка электроэнергии с использованием океанических течений будет более стабильной, чем трансформация солнечной энергии.

Представитель компании IHI заявил, что течения у Кагошимы стабильны по силе и направлению. Команда специалистов намерена проанализировать течения, чтобы начать практическое использование данного метода генерации энергии. Также IHI и NEDO планируют оценить производственные затраты с целью начала коммерческой эксплуатации этой технологии в 2020 году.

Источник: nhk