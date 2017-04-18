В YouTube снижены требования по количеству подписчиков на канале для организации прямых трансляций с мобильных устройств

Владельцы популярных каналов на сервисе YouTube имеют возможность организовывать прямые трансляции при помощи мобильных устройств. Такая функция была внедрена в феврале. Но воспользоваться ею могли далеко не все авторы. Доступ к прямым трансляциям со смартфонов открывался лишь для тех каналов, где имеется не менее 10 тыс. подписчиков. Теперь же без какого-либо официального анонса YouTube смягчил это требование.

Отныне приобщиться к прямым трансляциям с мобильных устройств могут владельцы каналов, на которые подписались хотя бы 1 тыс. пользователей сервиса. Однако имеются некоторые другие ограничения, которые могут блокировать доступ к функции прямых трансляций, даже если на канале имеется более 1 тыс. подписчиков. Так, сначала нужно подтвердить аккаунт, привязав его к телефонному номеру. Это можно сделать при помощи SMS или входящего голосового вызова. Также требуется, чтобы канал обладал хорошей репутацией. Под этим термином подразумевается отсутствие претензий из-за нарушений принципов сообщества (запрет на демонстрацию сцен наготы, нетерпимости, военных действий и др) или авторского права. Также прямые трансляции могут быть отключены на 90 дней в тех случаях, если предыдущая трансляция была заблокирована по всему миру. Это может произойти, если в трансляции обнаружится контент, защищённый авторским правом.

Если же канал соответствует всем требованиям, то у его владельца в мобильном приложении YouTube появится доступ к проведению прямых трансляций. Для этого нужно кликнуть по иконке камеры вверху экрана, выбрать пункт «Начать трансляцию» и ввести базовые настройки трансляции (название, параметры монетизации, значок видео).

Источник: techcrunch