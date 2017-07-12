Valve заблокировала более 40 тыс. мошеннических учётных записей после окончания летней распродажи в Steam

На прошлой неделе закончилась большая летняя распродажа в Steam. А на следующий день после завершения этого мероприятия компания Valve устроила грандиозную чистку сервиса и наказала более 40 тыс. пользователей за нарушение правил.

Система Valve Anti-Cheat обнаружила большое количество мошеннических учётных записей. Всего 40411 игроков были признаны нарушителями правил. Это почти в 3 раза превышает предыдущий рекорд количества выявленных нарушителей, который был установлен в 2016 году. Тогда было обнаружено 15227 мошеннических учётных записей.

Система VAC в среднем находит около 3,5 тыс. нарушителей каждый день. Но в четверг, 6 июля, был зафиксирован всплеск активности мошенников, тогда было выявлено около 30 тыс. нарушителей правил. Такая борьба с мошенниками ведётся, чтобы не допустить возможности неправомерного использования льготных цен на игры. Кроме того, 4972 игрока получили наказания в результате жалоб других пользователей на неподобающее поведение в игре.

В результате бана системы VAC, учётные записи потеряли возможность подключаться к серверам Valve. Таким образом, их приобретения скинов и игровых предметов стали бесполезными. По предварительным данным, нарушители правил потеряли виртуальное имущество на сумму $9580 реальных денег.

Источник: Engadget