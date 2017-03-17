Веб-версия Gmail научилась проигрывать видеофайлы из вложений

Команда разработчиков Gmail рассказала об очередном полезном новшестве в работе почтового сервиса – возможности предварительного воспроизведения прикрепленных к письму видеофайлов. Пока что эта функция доступна только в веб-версии почтового клиента Google. Говоря точнее, она должна стать доступной всем пользователям Gmail в течение ближайших двух недель – именно столько займет развертывание функциональности по всему миру.

Прикрепленные к письму видеофайлы по-прежнему можно будет загрузить, но теперь они отображаются в виде миниатюр и воспроизводятся прямо в онлайновом интерфейсе почтового сервиса Gmail. При двойном нажатии на видео отрывается видеоплеер, который как две капли воды похож на тот, что используется в сервисе YouTube.

Плеер позволяет изменять скорость воспроизведения видеозаписей, регулировать уровень громкости и даже транслировать видеопоток на медиаадаптер Chromecast. Аналогичным образом работает возможность встроенной воспроизведения видео в сервисе Google Drive. Собственно, новая функция предпросмотра видео в Gmail использует ту же инфраструктуру, что и возможности потокового воспроизведения видео YouTube и Drive.

Данная функция явно пригодится для просмотра небольших видео, снятых на смартфон, избавив от необходимости совершения лишних действий.В начале этого месяца лимит входящих вложений Gmail был увеличен до 50 МБ, тогда как предельный размер исходящих вложений пока составляет прежние 25 МБ. Также разработчики Gmail объявили о поддержке дополнений от сторонних разработчиков. А в приложении Gmail для Android с недавних пор можно отправлять и получать денежные средства (пока правда только в США и Великобритании).

Источник: G Suite Updates