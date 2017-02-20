Виталий Кличко пообещал запустить сервис онлайн-записи к врачам во всех районах Киева

Виталий Кличко заявил, что работающий в Подольском районе столицы в тестовом режиме проект онлайн-записи к врачу вскоре будет распространен и на другие районы города. По словам мэра Киева, услуга электронной очереди на прием к врачам оказалась весьма успешной, она удобна как пациентам, так и врачам, благодаря чему ей уже успели воспользоваться 6,5 тыс. человек.

Мэр подчеркнул, что изменение неэффективной системы здравоохранения находится среди приоритетных задач столичной власти. В частности, Виталий Кличко отметил, что финансирование медицины было увеличено на 3,7 млрд грн до 7,5 млрд грн, причем эти средства пойдут не только на закупку нового оборудования и ремонт больниц, но и на развитие IT-направления медицины Киева.

«Мы внедряем систему, которая эффективно работает во всем мире, когда можно предварительно записаться, выбрать врача, время и прийти на прием. Планируем ввести эту систему во всем городе. Наша задача — сделать оказание медицинских услуг киевлянам качественным и комфортным», — отметил в эфире телеканала «Киев» Виталий Кличко.

Также глава КГГА отметил, что столичная власть продолжит закупку карет скорой помощи, которыми заменят часть старого автопарка. Несмотря на то, что в Киеве в среднем от вызова до приезда врачей проходит всего около 10 минут, современные автомобили явно не помешают столичным врачам скорой помощи. На днях им передали 15 новых оборудованных автомобилей, при этом в текущем году планируется закупить еще 103 кареты скорой помощи.

Также в планах города на 2017 год начало строительства больницы на Троещине, открытие городского центра скрининга онкологических заболеваний, двух центров сердечно-сосудистой патологии, реконструкция второй туберкулезной больницы и т.д.

Источник: КГГА