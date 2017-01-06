Vodafone Украина успел подключить к 3G-сети в декабре прошедшего года 154 населенных пункта

В последнем месяце прошедшего года оператор мобильной связи Vodafone Украина существенно расширил 3G-покрытие на территории страны. В декабре скоростной мобильный интернет Vodafone появился в 154 населенных пунктах, а жители 41-го из них получили 3G под самый новый год.

В канун Нового 2017 года Vodafone Украина сделала доступной 3G-сеть для абонентов на территории Днепропетровской, Херсонской, Киевской, Ровненской, Черниговской, Полтавской, Львовской и Харьковской областей, предоставив им возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. При этом несмотря на погодные условия, в период с 28 по 31 декабря оператор запустил 3G-интернет в 41 населенном пункте Украины.

Таким образом воспользоваться 3G-сетью для новогодних поздравлений и не только смогли абоненты Vodafone еще в 12 населенных пунктах Днепропетровской области – 3G покрытие Vodafone теперь доступно в городах Покров и Пятихатки, а также в поселках Петриковка, Магдалиновка, Царичанка, Кринички, Сад, Песчанка, Булаховка, Карабиновка, Чумаки и Шевченко. Жители населенных пунктов Володарка, Зеленый бор, Большая Солтановка, Гвоздов, Песковка, Мироновка Киевской области, также смогли ощутить преимущества скоростной 3G-связи.

3G-покрытие от Vodafone появилось в городах Дрогобыч и Борислав Львовской области, а также в городе Мерефа, селах Подлиман, Бирки, Первомайское, Шевченково, поселках городского типа Савинцы, Безлюдовка, Золочев, Новая Водолага, Краснокутск, Бабаи, Рогань, Васищево, Буды, Волчанск, Панютине Харьковской области и в районном центре Великая Лепетиха на Херсонщине. Предновогодний 3G также получили жители села Серники в Ровненской области, поселка Линовица в Черниговской области, и поселков городского типа Великая Багачка и Машевка Полтавской области.

Отметим, что подробная информация о 3G-покрытии на территории Украины доступна на официальном сайте оператора.

Источник: Vodafone