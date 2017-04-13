Volkswagen покажет на автосалоне в Шанхае концепт самоуправляемого электрического кроссовера

Volkswagen очень сильно хочет доказать всему миру, что «дизельгейт» остался в прошлом и концерн готов идти к светлому экологическому будущему. И чтобы быть убедительнее создал очередной концепт электрического автомобиля, вдобавок к ранее представленным I.D. и I.D. Buzz.

Этот третий концепт–кар станет первым электрическим кроссовером Volkswagen, объединяющим в себе черты «четырехдверного купе» и внедорожника.

Никаких особых подробностей в своем коротком анонсе производитель не поведал. Лишь пообещал систему автономного вождения, которая, при активации, будет прятать рулевое колесо в полностью цифровую приборную панель.

Volkswagen планирует полноценно представить третий электрический концепт-кар I.D. на Международном автосалоне в Шанхае, который стартует 19 апреля.

Как другие электрические концепт-кары, этот CUV – лишь демонстрация намерений.

В немецком концерне планируют полностью охватить все сегменты рынка электромобилей уже к 2020 году, а к 2025 предложить полноценный автопилот, среди прочего включающий четыре лазерных сенсора на крыше. Это означает, что к этом времени у компании должен быть целая линейка массовых электромобилей, а не одна-две нишевые модели. И хотя серийные модели будут сильно отличаться от тех концепт-каров, которые Volkswagen демонстрирует на автосалонах, общее представление о планах производителя они все же позволяют составить.

Источник: Volkswagen и Engadget