Вследствие ошибки все пользователи «ВКонтакте» получили кратковременный доступ к модераторским функциям
Сегодня ночью, 21 марта, всем пользователям социальной сети «ВКонтакте» по ошибке открылся доступ к функциям, которыми могут пользоваться только модераторы сайта. Об этом сообщают пользователи самой соцсети.
Стоит отметить, что сбой коснулся лишь интерфейса — секретные функции были видны в меню, однако на практике не работали из-за отсутствия прав доступа. Более того, разработчики исправили ошибку всего за несколько минут. Тем не менее, этого времени хватило, чтобы пользователи соцсети сделали скриншоты, содержимое которых нехило взволновало интернет-коммьюнити.
В частности, особое возмущение у пользователей вызвала доступная в «админке» кнопка «Открыть приватные фото». По всей видимости, она позволяет модераторам в любой момент просматривать личные снимки.
Кроме этого, модератор также может узнать ваш «вектор интересов», то есть получить анализ информации о вас на основе всех ваших действий. По неподтвержденной информации, сотрудники соцсети имеют доступ даже к истории запросов каждого пользователя.
Также утечка информации раскрыла некоторые особенности работы фотоанализатора: выяснилось, что каждому загруженному в социальную сеть снимку присваивается собственный «порно-рейтинг» («porno_score»). Предположительно, соцсеть анализирует содержимое всех фотографий и по результатам анализа относит фото к той или иной категории.
Наконец, стало известно, что модераторам социальной сети платят «голосами» (местной виртуальной валютой):
Полный перечень всех модераторских функций, которые открылись пользователям сегодня ночью, представлен на видео ниже:
Интересно, что на первых порах модераторы соцсети активно удаляли опубликованные скриншоты «секретного» раздела. Однако скандал, связанный с некоторыми спорными администраторскими функциями, в конечном счете достиг таких масштабов, что компании пришлось официально признать ошибку и прояснить сложившуюся ситуацию.
В частности, пресс-секретарь «ВКонтакте» в Украине Владислав Леготкин прокомментировал инцидент следующим образом.
«В результате непредвиденного сбоя у пользователей на несколько минут появился доступ к некоторым служебным разделам сайта. Результаты сбоя были быстро устранены. Ни о каком доступе к личным сообщениям и речи быть не могло, поскольку у нас такого доступа также нет», — сказал он.
Леготкин также добавил, что «получить доступ к приватным фотографиям» сотрудникам соцсети не так-то просто.
«Эта кнопка нужна для исключительных случаев — например, для борьбы с детской порнографией. Случайно и с какими-то нерабочими целями нажать на нее сотрудник не может — кнопка применяется только по обоснованным жалобам и все действия по ней записываются», — объяснил он.
К слову, примерно то же самое заявил и директор по развитию «ВКонтакте» Александр Круглов: по его словам, приватные фото могут смотреть только «несколько сотрудников», которые ведут борьбу с детской порнографией, а «вектор интересов» применяется исключительно для рекламного таргетинга.
Что касается взволновавшей пользователей кнопке «Сообщения», которая тоже фигурировала на снимках, то, по словам Леготкина, с ее помощью сотрудник может только подрегулировать настройки системы. Для аналогичных целей у самих пользователей сайта сегодня существует кнопка «Это спам».
«Доступа к личным сообщениям у сотрудников нет. Кнопка выполняет совершенно иную задачу: это быстрый шаблон для защиты от вредоносного спама», — успокоил пресс-секретарь.
Напоследок отметим, что по забавному стечению обстоятельств сегодня ночью один из создателей «ВКонтакте» Павел Дуров обновил фотографию на своей странице:
Пользователи предполагают, что таким образом бывший гендир соцсети мог «потроллить» сложившуюся ситуацию.
Источник: Информатор
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