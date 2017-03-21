Вследствие ошибки все пользователи «ВКонтакте» получили кратковременный доступ к модераторским функциям

Сегодня ночью, 21 марта, всем пользователям социальной сети «ВКонтакте» по ошибке открылся доступ к функциям, которыми могут пользоваться только модераторы сайта. Об этом сообщают пользователи самой соцсети.

Стоит отметить, что сбой коснулся лишь интерфейса — секретные функции были видны в меню, однако на практике не работали из-за отсутствия прав доступа. Более того, разработчики исправили ошибку всего за несколько минут. Тем не менее, этого времени хватило, чтобы пользователи соцсети сделали скриншоты, содержимое которых нехило взволновало интернет-коммьюнити.

В частности, особое возмущение у пользователей вызвала доступная в «админке» кнопка «Открыть приватные фото». По всей видимости, она позволяет модераторам в любой момент просматривать личные снимки.

Кроме этого, модератор также может узнать ваш «вектор интересов», то есть получить анализ информации о вас на основе всех ваших действий. По неподтвержденной информации, сотрудники соцсети имеют доступ даже к истории запросов каждого пользователя.

Также утечка информации раскрыла некоторые особенности работы фотоанализатора: выяснилось, что каждому загруженному в социальную сеть снимку присваивается собственный «порно-рейтинг» («porno_score»). Предположительно, соцсеть анализирует содержимое всех фотографий и по результатам анализа относит фото к той или иной категории.



Наконец, стало известно, что модераторам социальной сети платят «голосами» (местной виртуальной валютой):

Полный перечень всех модераторских функций, которые открылись пользователям сегодня ночью, представлен на видео ниже:

Интересно, что на первых порах модераторы соцсети активно удаляли опубликованные скриншоты «секретного» раздела. Однако скандал, связанный с некоторыми спорными администраторскими функциями, в конечном счете достиг таких масштабов, что компании пришлось официально признать ошибку и прояснить сложившуюся ситуацию.

В частности, пресс-секретарь «ВКонтакте» в Украине Владислав Леготкин прокомментировал инцидент следующим образом.