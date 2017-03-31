Выход обновления Android Wear 2.0 временно откладывается из-за выявленной ошибки

Компания Google вынуждена была перенести сроки общей доступности операционной системы для носимых устройств Android Wear 2.0 на более поздний срок. Причиной тому стала обнаруженная программная ошибка, над устранением которой в настоящее время трудятся специалисты компании.

Пока что похвастаться наличием новой версии Android Wear 2.0 могут лишь несколько моделей новых умных часов, например, LG Watch Sport и Watch Style. Кстати, эти устройства были созданы в партнёрстве с Google. Также на днях обновление Android Wear 2.0 было выпущено и для небольшого количества сторонних моделей.

«Мы приступили к внедрению обновления Android Wear 2.0 для Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch WSD-F10 и Tag Heuer Connected. Для других устройств обновление в настоящее время задерживается из-за ошибки, обнаруженной при финальном тестировании. Мы выпустим обновление для остальных устройств, как только проблема будет решена», — заявили в Google.

На получение обновления могут ожидать владельцы следующих моделей умных устройств:

ASUS ZenWatch 2

ASUS ZenWatch 3

Casio Smart Outdoor Watch

Casio PRO TREK Smart

Fossil Q Founder

Fossil Q Marshal

Fossil Q Wander

Huawei Watch (all variants)

LG G Watch R

LG Watch Urbane

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

Michael Kors Access Smartwatches

Moto 360 2nd Gen

Moto 360 2nd Gen (Women’s Editions)

Moto 360 Sport

New Balance RunIQ

Nixon Mission

Polar M600

TAG Heuer Connected

Источник: The Verge, 9to5google