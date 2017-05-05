Выпуск Samsung Chromebook Pro и функция запуска Android-приложений на Chrome OS задерживаются

Около года назад во время проведения конференции Google I/O представители компании Google заявили, что в скором времени появится возможность запуска Android-приложений на устройствах с Chrome OS. Такая функция в дальнейшем была реализована, но лишь в рамках бета-тестирования и на ограниченном перечне устройств.

Ресурс The Verge в феврале собственноручно протестировал возможность использования Android-приложений на Chrome OS и был разочарован полученным опытом. Отмечается, что на тот момент было много проблем (сбои в работе, плохой внешний вид на больших экранах), которые ещё нужно устранить перед полноценным запуском данной функции. Но на текущий момент ситуация практически не изменилась.

Ранее сообщалось, что запуск Android-приложений на Chrome OS состоится одновременно с выпуском нового ноутбука Samsung Chromebook Pro, который был запланирован на апрель. Однако презентация этой модели так и не состоялась, и маловероятно, что задержка связана с аппаратным обеспечением. Согласно имеющейся информации, Samsung лишь изменит цвет Chromebook Pro с серебристого на чёрный. В остальном, изменений по сравнению с предварительной версией (доступной ещё несколько месяцев назад) не предвидится. Представитель компании Samsung заявил, что модель Chromebook Pro станет доступной «позже этой весной». Также в конце месяца состоится очередная конференция Google I/O. Возможно, презентация Samsung Chromebook Pro и полноценный релиз функции запуска Android-приложений на Chrome OS состоится в рамках этого мероприятия. Дополнительно отметим, The Verge называет «последним днём весны в этом году» 19 июня.

Источник: The Verge