Xiaomi выпустила гарнитуру Mi Sports Bluetooth Headset Mini стоимостью $25

Компания Xiaomi выпустила новую спортивную Bluetooth-гарнитуру. Новинка под названием Mi Sports Bluetooth Headset Mini стала уже вторым поколением в линейке.

Наличие слова Mini в названии говорит об уменьшенной версии. И это действительно так. Модель Mi Sports первого поколения, выпущенная в ноябре прошлого года, имела массу 17,8 г. Новое устройство весит 14,5 г. Гарнитура Mi Sports Bluetooth Headset Mini выполнена в таком же дизайне, как и предшественник. Устройство оснащено заушной дужкой, которая призвана надёжно удерживать наушник во время физической активности. Новинка имеет рейтинг IP4X и защищена от воздействия воды и пота. Новая модель поставляется вместе с водонепроницаемым чехлом для хранения.

Гарнитура Xiaomi Mi Sports Bluetooth Headset Mini поступит в продажу с 10 августа по цене около $25. Модель предыдущего поколения продавалась за $22.

Источник: gizmochina