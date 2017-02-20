Южная Корея предлагает Украине помощь во внедрении электронного билета

В прошлую пятницу состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи. Одним из спикеров слушаний стала заместитель городского головы Днепра Яника Мерило. Во время своего выступления она подчеркнула важность разработки стратегии внедрения электронного правительства.

«Очень важно создать конкретный план действий: кто что делает, за что отвечает, который должен быть бюджет и результат. Днепр готов и дальше быть пилотом для инноваций и новых технологий», — отметила Мерило.

При этом на заседании также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине и Молдове Ли Янг Гу. Дипломат подтвердил готовность его страны поддержать Украину во внедрении электронного билета. По его словам, запуск е-билета — одна из важнейших реформ, и корейское государство может помочь Украине в реализации этой IT-новации, в частности, с помощью компании Samsung.

В ответ на это Яника Мерило пообещала, что Днепр обязательно рассмотрит возможность сотрудничества с Южной Кореей, которая сегодня является одной из передовых стран в сфере развития технологий. Так, в рейтинге электронного правительства она занимает третье место. А вот в рейтинге развития информационно-коммуникативных технологий в мире эта страна и вовсе является первой.

Источник: gorod.dp.ua