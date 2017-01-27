За 2016 год кибермошенники украли с банковских карточек украинцев 339 млн грн, что в четыре раза больше по сравнению с 2015 годом

Представители Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем озвучили суммы, которые кибермошенники украли с банковских карточек украинцев за последний год. В частности, заместитель директора ЕМА Олеся Данильченко отметила, что в 2016 годы мошенники похитили с платежных карт сумму 339,13 млн гривен, что в четыре раза больше по сравнению с 2015 годом, когда злоумышленникам удалось похитить «всего» 84,36 млн гривен.

Интересно, что чаще всего кибермошенники используют «вишинг», то есть метод социальной инженерии, при котором они звонят клиентам банков с целью выманивания реквизитов платежных карт под видом работников банков, правоохранительных органов или потенциальных покупателей.

При этом сумма потерь клиентов банков от «вишинга» больше, чем от мошеннических действий разного характера в интернете — только в 2016 году кибермошенники похитили таким образом 275,45 млн грн, что в 5 раз больше, чем годом ранее. Потери от мошеннических операций в Интернете за год выросли всего в два раза, до суммы 63,68 млн гривен.

Радует, что за последние годы заметно снизилось количество случаев компрометации данных банковских карт, то есть раскрытие реквизитов карты третьими лицами различными методами. Согласно данным Ассоциации ЕМА, в 2014 году было зафиксировано 215 таких случаев, в 2015-м – 99, а в 2016 году – только 71 случай установления различных устройств на банкоматах для компрометации данных.

Напомним, что скимминг – вид банкоматного мошенничества, при котором в картоприемник устанавливается оборудование с магнитной головкой, которая считывает данные с магнитной полосы карты. Получив эти данные, преступники могут сделать «клон» вашей карты, но не смогут воспользоваться ей, если одновременно не смогут узнать PIN-код карты с помощью миниатюрной камеры.

Источник: ЕМА