Запорожские киберполицейские прекратили деятельность центра IP-телефонии, который занимался подменой международного трафика (рефайлом)

Украинские киберполицейские занимаются не только хакерами и онлайн-мошенниками, сегодня на официальном сайте данного подразделения появилась информация о прекращении незаконной деятельности центра по предоставлению услуг в сфере IP-телефонии.

В ходе расследования киберполицейских было установлено, что житель города Запорожье, используя SIM-карты мобильных операторов, осуществлял несанкционированное вмешательство в работу сетей электросвязи путем установки специального телекоммуникационного оборудования, предназначенного для терминации в сети операторов сотовой связи входящих международных звонков с нарушением установленного порядка маршрутизации международного телефонного трафика.

Указанные противоправные действия привели к искажению процесса обработки информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации. В результате трех проведенных санкционированных обысков изъято три программно-аппаратных комплекса, предназначенных для терминации GSM-трафика.

Данное оборудование содержало 58 модемов, 6 ноутбуков, 700 SIM-карт мобильных операторов и 6 USB-хабов. Изъятая техника будет направлена на комплексную компьютерно-техническую и телекоммуникационную экспертизы, по результатам которого будет принято решение о направлении уголовного производства в суд.

Напомним, что по оценкам УГЦР львиная доля нарушений в сфере IP-телефонии связана с рефайлом, то есть подменой входящего международного голосового трафика на якобы местный. Убытки, которые наносят украинским операторам технически подкованные злоумышленники, могут достигать миллионы евро в год.

Источник: Киберполиция Украины