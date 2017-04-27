Женщина получила ожог второй степени из-за взрыва фитнес-трекера Fitbit Flex 2

Дина Митчелл (Dina Mitchell), проживающая в штате Висконсин, получила травму в результате ношения фитнес-трекера Fitbit Flex 2.

Она читала книгу, когда браслет, буквально, взорвался у неё на запястье. Митчелл, сорвала устройство с руки, когда оно всё ещё горело. В результате, женщина получила ожог второй степени, а медикам пришлось извлекать расплавленные пластиковые и резиновые фрагменты из раны. Пострадавшая заявляет, что она пользовалась этим трекером на протяжении двух недель, прежде чем произошёл инцидент.

Компания Fitbit заявляет, что пока что не поступало других сообщений об отказах в работе фитнес-трекера Flex 2. Отмечается, что устройство изготавливается в строгом соответствии со стандартами и проходит обширные внутренние и внешние программы тестирования, чтобы убедиться в его безопасности и надёжности. Компания связалась с Диной Митчелл и в настоящее время занимается расследованием инцидента.

«Нам не известны никакие другие жалобы подобного характера, и мы не видим оснований для того, чтобы люди прекратили использовать Flex 2. Мы предоставим дополнительную информацию по мере возможности» — добавили в компании.

Источник: Engadget