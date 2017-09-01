«Злая версия BB-8»: Lucasfilm и Sphero представили дроида-астромеханика BB-9E, который появится в фильме «Звёздные войны: Последние джедаи»

Компания Lucasfilm представила нового героя будущего фильма саги «Star Wars: The Last Jedi» в рамках традиционного мероприятия Force Friday, а производитель интерактивных игрушек Sphero тут же выпустил соответствующую игрушку. Новым любимцем детей должен стать дроид-астромеханик BB-9E, который является «зловещим братом-близнецом» обаятельного BB-8.

Мрачный черный цвет раскраски, мерцающий красный глаз и более угловатая голова явно указывают на принадлежность BB-9E к злым силам — согласно описанию от Lucasfilm этот дроид является членом «Первого Ордена», где отвечает за исправность космических кораблей и другого оборудования.

Впрочем, если вспомнить дроида K-2SO из фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», то все может быть не так плохо — малыша BB-9E тоже скорее всего можно будет «перевоспитать», взломав его прошивку. Также стоит отметить, что таким образом создатели саги могли сжалиться над Кайло Реном, который так и не нашел дроида BB-8.

Отметим, что стоимость BB-9E by Sphero в США составит $149 и им можно будет не только играть, но и управлять со смартфона, подобно тому, как это происходит с его братом BB-8 (подробности эксплуатации можно узнать в нашем обзоре). Ну, а увидеть его на больших экранах можно будет 14 декабря 2017 года в фильме «Звёздные войны: Последние джедаи».

Источник: Polygon