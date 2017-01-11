Chuwi анонсирует флагманский планшет Chuwi Hi13

3 ноября мы запостили сообщение на странице Chuwi в Twitter с анонсом нашей работы над новым планшетом с процессором Intel Apollo и разрешением экрана 3000х2000 точек.

Теперь у нас есть дополнительная информация о нашем флагманском планшете. Он называется Hi13, оснащается большим 13,5-дюймовым экраном и был показан на CES 2017.

Вот некоторые его характеристики:

1. 13,5-дюймовый дисплей с разрешением 3000×2000 точек, соотноешние сторон 3:2.

2. Процессор Intel Apollo Lake Celeron N3450 плюс графика девятого поколения Graphics 500.

3. Операционная система Windows 10 Home.

4. 4 ГБ оперативной памяти DDR3L плюс 64 ГБ встроенной eMMC.

5. Отсоединяющаяся клавиатура плюс поддержка стилуса.

6. Двустандартный Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц и порт USB Type-C.

Hi13 против Surface Book (сравнение экранов):

Hi13 Surface Book Размер экрана: 13,5 дюймов 13,5 дюймов Разрешение: 3000×2000 точек 3000×2000 Плотность пикселей (PPI): 267 267 Соотношение сторон: 3:2 3:2 Контрастность: 1700:1 1700:1 Яркость (нит): 400 400 Сенсор: 10 одновременных касаний (мульти-тач) 10 одновременных касаний (мульти-тач) Цветовой охват (sRGB): 100% 100%

Apollo Lake Platform (N3450) в сравнении с Cherry Trail Platform (X5-Z8300):

По сравнению с платформой Cherry Trail, производительность процессора Apollo Lake увеличилась на 50%, производительность графики на 70%. (Источник: Intel)