Chuwi анонсирует флагманский планшет Chuwi Hi13

Chuwi анонсирует флагманский планшет Chuwi Hi13

3 ноября мы запостили сообщение на странице Chuwi в Twitter с анонсом нашей работы над новым планшетом с процессором Intel Apollo и разрешением экрана 3000х2000 точек.

Теперь у нас есть дополнительная информация о нашем флагманском планшете. Он называется Hi13, оснащается большим 13,5-дюймовым экраном и был показан на CES 2017.

Вот некоторые его характеристики:

1.  13,5-дюймовый дисплей с разрешением 3000×2000 точек, соотноешние сторон 3:2.

2.  Процессор Intel Apollo Lake Celeron N3450 плюс графика девятого поколения Graphics 500.

3.  Операционная система Windows 10 Home.

4. 4 ГБ оперативной памяти DDR3L плюс 64 ГБ встроенной eMMC.

5.  Отсоединяющаяся клавиатура плюс поддержка стилуса.

6. Двустандартный Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц и порт USB Type-C.

Hi13 против Surface Book (сравнение экранов):

　Hi13Surface Book
Размер экрана:13,5 дюймов13,5 дюймов
Разрешение:3000×2000 точек3000×2000
Плотность пикселей (PPI):267267
Соотношение сторон:3:23:2
Контрастность:1700:11700:1
Яркость (нит):400400
Сенсор:10 одновременных касаний (мульти-тач)10 одновременных касаний (мульти-тач)
Цветовой охват (sRGB):100%100%

 

Apollo Lake Platform (N3450) в сравнении с Cherry Trail Platform (X5-Z8300):

По сравнению с платформой Cherry Trail, производительность процессора Apollo Lake увеличилась на 50%, производительность графики на 70%. (Источник: Intel)

　Celeron N3450Atom x5-Z8300
ПлатформаApollo LakeCherry Trail
Дата запуска:Q3’16Q2’15
Техпроцесс:14 nm14 nm
Микроархитектура: GoldmontAirmont
Ядра:44
Потоки:44
Частота ЦПУ:2,20 ГГц1,84 ГГц
Встроенная графика:Intel HD Graphics 500Intel HD Graphics
Частота графики :700 МГц500 МГц
Функциональные блоки процессора:1212
Цена:$107$21

 

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