Chuwi Lapbook 12.3 с процессором Intel Apollo Lake N3450 и разрешением дисплея 2736х1824 точек поступит в продажу в конце месяца

Вы наверняка слышаши о Chuwi, китайском производителе устройств 2-в-1 и ноутбуков, и вы в курсе об их существующих моделях: Lapbook 15.6 и Lapbook 14.1. И сегодня вы узнаете об их новом продукте, выход которого состоится уже в ближайшее время — это Lapbook 12.3.

Lapbook 12.3 получит тот же процессор Intel Apollo lake N3450, как и более крупная модель Lapbook 14.1. И обе они поддерживают двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 — 5 ГГц.

Несмотря на некоторые общие характеристики, Lapbook 12.3 выделяется рядом улучшений. Для начала, ноутбук оснащается 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, что выводит его производительность на новый уровень. А в дополнение к этому, разрешение его дисплея составляет 2736х1824 точек, по сравнению с Full HD в Lapbook 14.1.

При этом Chuwi Lapbook 12.3 оснащается Retina-экраном, разрешение которого выше, чем у Macbook. Вы наверняка задумались над тем, чем Retina-экран с разрешением 2736х1824 точек хорош именно для вас? Ответ очень простой: великолепный Retina-экран позволяет рассмотреть мельчайшие детали. Фотографии на нём буквально оживают: настолько они яркие и красочные. С почти 5 млн пикселями Chuwi Lapbook 12.3 несомненно сможет отобразить каждую букву с кристальной четкостью.

Chuwi готовит дебют великолепного Lapbook 12.3 на конец этого месяца. Расскажите, что вы думаете о таком ноутбуке от Chuwi?

Чтобы получить больше информации о Lapbook 12.3, следите за обновлениями на официальном сайте Chuwi. А если вас заинтересовал Lapbook 14.1, то детальнее о нем можно прочитать здесь.

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