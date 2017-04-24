«Фокстрот» информирует: сверхмощный игровой ноутбук Razer Blade Pro (2017) скоро в продаже

В апреле стартуют продажи обновленного игрового ноутбука Blade Pro от компании Razer. Это настоящий «монстр», способный заткнуть за пояс мощные геймерские ПК – рассказали специалисты популярного магазина техники и электроники «Фокстрот». Помимо впечатляющей производительности новинка может похвастаться великолепными аудиовизуальными возможностями – по качеству изображения и звука лэптоп конкурирует с премиальными системами домашнего кинотеатра.

Первый геймерский лэптоп с сертификатом THX

Наличие знака качества THX означает, что ноутбук воспроизводит идеально чистый звук, а его дисплей отображает максимально реалистичную картинку. Несмотря на геймерскую направленность, новинку можно использовать для профессиональной работы с графикой, видео и музыкой.

До последнего времени игровые ноутбуки не проходили сертификацию THX. Система контроля, разработанная компанией Lucasfilm Ltd, применялась для проверки оборудования для домашних кинотеатров на предмет его соответствия определенным стандартам качества (техническим требованиям). С октября 2016 года Razer выкупила большинство активов THX, расширив сферу деятельности компании.

Сверхмощная начинка

Прошлогодняя модификация Razer Blade Pro комплектовалась мощным процессором Intel Core i7 семейства Skylake. Обновленная модель получила еще более производительный 4-ядерный процессор 7 поколения (Kaby Lake) – Core i7-7820HK (2,9-4,3 ГГц). На борту «игрового монстра» 2017 года – новейшая дискретная видеокарта GeForce GTX 1080, оснащенная быстрой видеопамятью GDDR5X с объемом 8 Гб.

Версия с максимальной комплектацией оснащается двумя твердотельными накопителями SSD на 1 ТБ с интерфейсом PCIe M.2. Накопители объединяются в дисковый массив RAID 0. Ноутбук работает под управлением Windows 10. За быстродействие отвечает оперативка DDR4 с объемом 32 Гб и частотой 2667 МГц.

Другие особенности

Новая модель Blade Pro обладает сверхчетким IGZO-экраном, разрешение которого составляет 3840 × 2160 пикселей, а диагональ – 17,3 дюйма. Сенсорный дисплей ноутбука поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, которая обеспечивает плавное воспроизведение картинки и расширяет цветовой охват.

Ноутбук оснащен удобной механической клавиатурой с RGB-подсветкой. Корпус устройства выполнен из алюминия и имеет толщину 22,5 мм. Модель комплектуется камерой 2 Мп и картридером. В наличии полный комплект разъемов – 3 порта USB 3.0, один интерфейс USB Type-C и порт HDMI 2.0. За беспроводную передачу данных отвечают модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Сетевые возможности обеспечиваются контроллером Gigabit Ethernet.

Минимальная стоимость обновленного Razer Blade Pro (2017) составит 3999 долларов США.