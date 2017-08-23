По мнению экспертов популярного интернет-магазина iPhone 8 может заменить «зеркалку»

Мир замер в ожидании презентации новенького iPhone 8 в сентябре 2017 года. В сети размещены сотни фотографий прототипов будущей восьмерки. По ним можно сказать, что такого устройства мир еще не видел. Изменения коснулись функциональности, дизайна и материала корпуса iPhone 8. Кажется, он будет выполнен полностью из стекла. Но больше всего поражает модернизация камеры устройства. На большинстве фото явно видно, что разработчики решили удивить всех. В распоряжении пользователя будет сразу две 20-мегапиксельные камеры. Хотя насчет фронталки такие сведения пока не имеют весомых подтверждений. И это далеко не все, что удалось узнать. Больше, чем фото, расскажет код прошивки HomePod. Пришло время открывать секреты.

Секреты кода: высокоинтеллектуальная камера

Любителей покопаться в коде тысячи. Поэтому секретные функции нового iPhone 8 так быстро проникают на просторы интернета. Последние открытия связаны именно с камерами смартфона. Строки кода явно указывают на наличие функции SmartCamera. Это не просто автоматический режим съемки: эта умная система распознает лица людей, отличает детей от взрослых. Хорошая новость для любителей котиков: домашние животные также будут идентифицированы. Камера определяет тип сцены: например, при свадебной съемке устройство самостоятельно установит нужную скорость затвора, экспозицию. И все ради получения идеального снимка.

Нынешние модели смартфонов не умеют так точно распознавать объекты в реальном времени, так что новшество обещает быть фееричным. Качество снимков порадует не только любителей запостить фоточку в Instagram, но и профессионалов. Поговаривают, что специальные пресеты разработчики Apple мастерски «скопировали» у DSLR-камер. Похоже, еще часть фотографов отложит свои зеркалки и обзаведется новеньким iPhone 8. Стоит также упомянуть о пятикратном зуме без потери качества: так вместе с камерой пользователи получат еще и бинокль.

Ну, а теперь немного о видео. Все тот же код рассказывает о крутой функции: вероятно, обе камеры iPhone 8 снимают 4К-видео с повышенной частотой до 60 кадров в секунду. Стоит отметить, что семерка от Apple может похвастаться только частотой 30 кадров в секунду. Этот показатель актуален только для основной камеры. Фронталка способна снимать только FullHD-видео. Получается, что восьмерочка вдвое превзойдет IPhone 7. Скоро в кино появятся полнометражные фильмы, отснятые на iPhone 8. А премии «Оскар» придется открывать отдельную номинацию.

Наличие мощных камер у iPhone 8 наталкивает на мысли о расширенном использовании ARKit и дополнений реальности. А это уже веет футуристичными технологиями, которые будут реализованы в ближайшем будущем.

Итоговые ожидания

Безусловно, презентация iPhone 8 — самое ожидаемое событие этой осени. Информация о функциональности нового смартфона поражает. Фотографии прототипов устройства и строки кода прошивки позволяют подтвердить или опровергнуть слухи: в целом, картинка складывается солидная и стильная, такого смартфона мир еще не видел. Но самой обсуждаемой темой пока остаются камеры iPhone 8.

Одинаково функциональные камеры — гарант крутых фото и видео.

Пятикратный зум, оптическая стабилизация вдвое упрощает экстремальную съемку.

Общие характеристики приближают уровень камер iPhone 8 к зеркалкам.

Новая восьмерка Apple удивит мир. Запасаемся терпением и дожидаемся даты Х — сентября 2017 года. Ну, а пока знакомимся с доступными моделями смартфонов от производителя на сайте Comfy.ua https://comfy.ua/smartfon/brand__apple/