«Розетка» представила краткий обзор Meizu Pro 6

Начало 2017 года стало многообещающим для поклонников бренда Meizu. В частности, благодаря долгожданному событию — подписанию соглашения о патентной лицензии с Qualcomm. Однако соответствующие новинки ожидаются лишь к концу года, а пока одной из самых популярных моделей этой компании остается флагман Meizu Pro 6, небольшой обзор которого подготовили специалисты интернет-магазина «Розетка».

Модель представлена в апреле прошлого года. Слухи о выходе новинки подогревались традиционными «утечками» относительно планов компании. Однако производитель все же сумел преподнести неожиданный сюрприз поклонникам этой серии.

Meizu Pro 6 порой характеризуется как лучший клон iPhone 7. Он не напоминает откровенную копию устройства от Apple, однако в нем явно угадываются многие черты и качества, присущие серии культового бренда.

Одной из неожиданностей новинки оказались ее габариты. Флагман шестой серии оказался значительно компактнее предшественника: диагональ экрана уменьшилась до 5,2 дюйма. Разрешение осталось прежним — 1920×1080 точек.

Аппарат стал легче, а его толщина уменьшилась до 7,25 мм. Цельный корпус выполнен из металла, причем компания подчеркивает, что доля пластиковых вставок здесь минимальна. Сами пластиковые полосы, необходимые для работы антенн, скромно расположились с тыльной стороны корпуса. Они повторяют все скругления корпуса, подчеркивая, насколько смартфон Meizu Pro 6 изящен. Спереди — скругленное 2,5D стекло Gorilla Glass 3.

Качество изображения также вполне премиальное. Экран Super AMOLED обеспечивает высокий уровень контрастности, яркости, хорошую цветопередачу. Сравнение показывает, что по этому показателю аппарат действительно не уступает смартфонам от Apple. Производители позаботились также о реализации прогрессивной технологии 3D Press.

Модель поддерживает 2 SIM-карты, но для карты памяти места не нашлось. Предусмотрено 32 ГБ или 64 ГБ встроенной памяти. Тем, кто желает купить телефон Meizu Pro 6, нужно выбирать из двух комплектаций. Если же этого недостаточно, остается полагаться на облачные хранилища.

Основная камера на 21.16 Мп приобрела кольцевую светодиодную вспышку. Правда, такое решение было принято в основном ради эстетики. В 4 раза повысилась дальность лазерной автофокусировки, также камера стала быстрее фокусироваться.

Отыскать данную модель можно в интернет-магазине «Розетка». Магазин представляет также немало других моделей этого бренда. При помощи фильтра поиска есть возможность быстро найти устройство, отвечающее всем требованиям покупателя, а понравившуюся модель можно моментально приобрести, оформив заказ на сайте.

Рассмотреть данный товар и заказать его можно в интернет-магазине Rozetka.com.ua, перейдя по ссылке http://rozetka.com.ua/meizu_pro6_32gb_gd_not/p9907342/.

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