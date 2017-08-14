За два клика: прими участие в конкурсе и выиграй смартфон TP-Link Neffos!

Всего два клика на странице в Facebook, и вы сможете стать обладателем смартфона TP-Link Neffos Y5! Хотите узнать, что нужно сделать? Ничего сложного: подпишитесь на страницу TP-Link Neffos в Facebook, сделайте репост публикации о конкурсе и дождитесь 21 августа. В этот день мы объявим имена победителей, которые будут определены при помощи random.org!

Кроме смартфона TP-Link Neffos Y5, мы также разыграем умную розетку TP-Link HS110 и 3 брендированные футболки.