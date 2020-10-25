Airplane Mode – лоукост авиаперелеты в эпоху коронавируса





Airplane Mode – шуточный симулятор авиапассажира от ливанского гейм-дизайнера Хосни Ауджи. Впрочем, в период, когда авиаперелеты практически недоступны, не такой уж он и шуточный.

Airplane Mode Жанр симулятор

Платформы Windows, macOS

Языки английский

Разработчик Bacronym

Издатель AMC

Сайты Steam

Airplane Mode предлагает вам в качестве пассажира совершить рейсы выдуманной авиакомпании PanAtlantica Нью-Йорк (JFK) – Галифакс (YHZ) или Нью-Йорк (JFK) – Рейкьявик (KEF) продолжительностью 2 часа 35 минут и 5 часов 45 минут, соответственно. Никаких кнопок сохранения, никаких загрузок. Если вы сели в этот самолет, лететь придется до конца.

Пассажир должен занять свое место (возле окна!), пристегнуть ремень, а на протяжении полета ему доступны развлечения, традиционные для всех авиарейсов. Можно смотреть в окно (не рекомендуется, графика не выдерживает никакой критики); можно смотреть фильмы по встроенной системе развлечений (они старые, но у них интересная история, особенно у Atlantic Flight (1937) и Flight to Nowhere (1946)), читать книгу (скучная и на английском); читать журнал Stratosphere (неплохие статьи, особенно про родной для разработчика Бейрут, но их же всего две!); слушать музыку со своего игрового смартфона (ее мало и она далеко не всем придется по вкусу); играть в пасьянс или Black Jack на встроенном в изголовье экране (так себе); нажимать на случайные кнопки (почти всё работает!!!); слушать подкасты на смартфоне; смотреть фото котиков из интернета; решать кроссворды и судоку; рисовать в блокноте.

В положенное время вас попросят прослушать инструкцию по безопасности полета (она стилизована под настоящую, но на самом деле шуточная); принесут закуски и заберут грязную посуду. По желанию вы можете сходить в туалет, но это не прогулка по салону, а телепортация. А вот поговорить с попутчиками или позаигрывать со стюардессой не получится. Может быть, оно и к лучшему, модели пассажиров и команды здесь на редкость страшные, на уровне игр начала 2000-х гг.

Как уже говорилось выше, вид из окна в Airplane Mode тоже не фонтан – это даже не начало 2000-х, а скорей конец 90-х, после Microsoft Flight Simulator смотреть на такое просто больно. Это обидно, лично для меня 95% удовольствия от полета приходится на вид из иллюминатора. Самое печальное, что производительность Airplane Mode на моем ПК временами падает ниже, чем у MSFS с высокими настройками.

Удивительно, но в такой простой игрушке в салоне самолета работают очень много кнопок и устройств: можно опустить жалюзи и столик на своем месте; вынуть пульт управления экраном и заряжать смартфон; опустить столик для пеленания в туалете и вынуть салфетку из пачки. Черт возьми, здесь работает даже кнопка-вешалка для одежды на кресле и симулируется появление инея вокруг дырочки между стеклами иллюминатора. Ручкой, которая есть в вашей сумке (ее можно поднять из-под кресла на соседнее сидение), можно рисовать в блокноте или заполнять кроссворд, в вашем виртуальном смартфоне можно поменять обои и т.д. А еще здесь можно принять таблетки от укачивания, потошнить в пакет и послушать плач ребенка на протяжении 5 часов (это событие случайное и мне не попадалось).

С другой стороны, та же авионика крыла, которую хорошо видно из иллюминатора, работает очень условно; самолет может перемещаться по рулежке хвостом вперед; соседи (они меняются от полета к полету) похожи на роботов, мечтающих вас убить; ходить по проходу и стоять в очереди в туалет нельзя. При этом, при всей слабости графики и массе ограничений, Airplane Mode оказывает какое-то странное терапевтическое воздействие. Посидеть 2-5 часов на одном месте, почитать журнал, послушать музыку и посмотреть старое дурацкое кино… есть в этом что-то от медитации. Да, после завершения двух имеющихся в игре рейсов для вас откроются обратные перелеты! Галифакс (YHZ) – Нью-Йорк (JFK) и Рейкьявик (KEF) – Нью-Йорк (JFK). Глядишь, автор добавит и новые направления.

Идея Airplane Mode кажется глупой и не заслуживающей внимания до тех пор, пока вы не вспомните, что некоторые авиакомпании в Азии начали продажу билетов на «наземные» полеты. Пассажиры могут заплатить немаленькую сумму за то, чтобы приехать в аэропорт, пройти паспортный контроль и регистрацию на посадку, занять свое место в салоне стоящего возле гейта самолета и провести в нем несколько часов. Без полета. Говорят, очередь за билетами на следующий же день после начала продаж растянулась на несколько месяцев.

Интересно, что функциональность, подобную имеющейся в Airplane Mode, модеры планируют добавить и в Microsoft Flight Simulator. Уже сейчас виртуальные пилоты могут установить мод, перемещающий камеру в салон некоторых самолетов и позволяющий вам занять место у окна. Остается только включить автопилот и наслаждаться видами. Но и это еще не все, создатели бесплатного мода A32NX, улучшающие уже имеющийся в игре Airbus A320NEO до нового, максимально приближенного к реальности уровня симуляции, обсуждают возможность модерирования полностью функционального пассажирского салона и создания на его базе симулятора пассажира!

Что ж, для многих, например, для автора этой статьи, путешествия и авиаперелеты стали своеобразным наркотиком, и сейчас, когда реальные поездки и перелеты невозможны, игры наподобие Microsoft Flight Simulator, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator и да, Airplane Mode в том числе, позволяют хоть как-то бороться с синдромом отмены.

Airplane Mode — местами страшненькая, но забавная не-совсем-игра. Скорее это средство для медитации в эпоху коронавируса. Ей бы еще графику от MSFS…