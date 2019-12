Euro Truck Simulator 2 – Road to the Black Sea: берег турецкий

Road to the Black Sea – шестое расширение карты для Euro Truck Simulator 2, и это, пожалуй, лучшее, что появилось в ETS2 за прошедшие семь лет.

Ранее в Euro Truck Simulator 2

Но для начала давайте посмотрим, что произошло в ETS2 за год, минувший с выхода последнего большего DLC Beyond the Baltic Sea.

Для начала, в феврале 2019 г. игра получила обновление 1.34, в рамках которого — новый тягач MAN TGX Euro 6!

В обновлении 1.35, вышедшем в июне 2019 г., нововведений оказалось больше. Здесь и целый зоопарк новых трейлеров, и очень удобная голосовая навигация, и второе обновление самой старой части карты – Revisiting Germany Vol. 2, целый новый остров – Сардиния, добавленный в расширение карты Italia, новые маршруты для Special Transport. Плюс возможность удаленного приобретения гаражей, возможность использования собственных трейлеров для внешних контрактов и даже аварийная заправка тягача.

В сентябре 2019 г. в игру был добавлен еще один грузовик, давно обещанный Renault Trucks T Range с двумя типами кабин, шестью разными шасси, шестью двигателями и семью трансмиссиями. Красивая машина.

Ну и, наконец, в декабре, перед выходом Road to The Black Sea, игра обновилась до версии 1.36, список улучшений в которой тоже впечатляет. В игру был добавлен еще один остров – Корсика, который вошел в состав DLC Vive la France!. Забавно, что на небольших Сардинии и Корсике оказалось больше городов и дорог, чем на Сицилии, изначально входившей в дополнение Italia. По аналогии с ATS, в ETS 1.36 появились объезды (спорная фишка), была добавлена поддержка DirectX 11 (совместимость с DirectX 9 отключена), улучшен Anti-aliasing, в трафике появились новые AI-машины, ваши водители, грузовики и прицепы стали видны на карте.

Неплохая работа за год, теперь пришло время посмотреть на новое расширение Road to The Black Sea.

Euro Truck Simulator 2 – Road to the Black Sea

Не секрет, что SCS Software, штаб-квартира которой находится в Праге, лучше всего удаются карты восточно-европейских стран. В прошлом году мы хвалили DLC Beyond the Baltic Sea, в которое вошли Литва, Латвия, Эстония, часть Финляндии и России, что ж, можете умножить те дифирамбы на два и отнести их к Road to the Black Sea – в SCS превзошли сами себя.

Придорожная торговля, шеренги киосков со всякой всячиной в городах, застекленные балконы, кружевные шторы на окнах, придорожные кресты, обшарпанные дома, мусор на обочинах, хаотично припаркованные машины, разнобой магазинчиков, небольшие поселки и городки, шикарная природа за пределами городов. Болгария, Румыния и особенно европейская часть Турции выглядят почти как настоящие. При желании можно представить, как из этих же самых наборов моделей можно собрать карту Украины. Те же промзоны Бухареста или Козлодуя вполне могли бы находиться в Киеве, скажем, на Корчеватом.

Новое развлечение в Road to the Black Sea – пересечение границы. Паспортный контроль на границе ЕС и России появился еще в Beyond the Baltic Sea, здесь же пропускные пункты есть между Венгрией и Румынией, Румынией и Болгарией, Болгарией и Турцией. Самый большой – турецкий. Здесь вас ждет «полный спектр услуг» – проверка документов, рентгеновское сканирование трейлера, взвешивание, проверка таможенниками, вторая проверка документов. Проход границы превращается в настоящее приключение. Еще одна новая фишка игры – речной паром через Дунай в румынской Брэиле. Кстати, рядом, в Галаце, самая близкая к украинской границе точка ETS2 – от Галаца до украинского Рени 25 км по трассе E87.

Как уже говорилось, Road to the Black Sea – самое масштабное расширение карты для ETS2. Здесь 10 000 км дорог и 20 больших городов (суммарно 30 точек назначения). Впрочем, больше остальных впечатляет самый крупный город Европы – Стамбул (15 млн. жителей). И хотя в Road to the Black Sea вошла только европейская часть города, причем в ее историческую часть, к Айя-Софии, Топкапи и на Галату нас на фуре не пустят, все равно, новые районы, небоскребы, деловой центр и жилые кварталы поражают размахом. Это самый детально проработанный и самый большой по площади город игры, и знаете, он действительно похож на реальный Стамбул.

Кроме того, в DLC появились новые компании со своими огромными производственными площадями, новые виды зданий, характерная для региона растительность, достопримечательности… а еще на проселочных дорогах изредка можно встретить подводы, запряженные лошадями. Очень атмосферное дополнение.

Как и предыдущие расширения карты, Road to the Black Sea стоит в Steam 219 грн. Плюс для его работы понадобится одно из предыдущих DLC – Going East!, ведь попасть в эту часть карты можно только из Венгрии. Весь набор Black Sea Bundle, в который входят базовая игра, два расширения карты и национальные раскраски для тягачей, обойдется вам в 774 грн. Но если вы следите за Euro Truck Simulator 2, а раз вы дочитали до этой строчки, то наверняка следите, большая часть этого бандла у вас уже есть.

Продолжение следует

Традиционный вопрос, что же дальше? Во-первых, в SCS Software планируют подтягивать до текущего уровня части игры, вышедшие еще в 2012 г. На очереди Revisiting Germany Vol. 3, затем, видимо, Нидерланды, Великобритания и Going East!, который визуально уже ощутимо проигрывает Road to the Black Sea, с которым соседствует.

За какие страны возьмутся в SCS Software дальше? Логичнее всего выглядит Испания, затем Балканы и Греция, кое-кто говорит даже о возможности появления в игре в 2022 г. Беларуси и западной Украины… Но самым правильным с точки зрения продаж стало бы добавление в игру азиатской части Турции. Это большой рынок, с огромной аудиторией. С этой же точки зрения логично было бы продолжить расширение российской части карты. Что же до Украины, увы, я по-прежнему считаю, что пока Крым, Луганск и Донецк не вернутся под контроль Украины, в SCS Software не возьмутся за нашу страну.

Ну и напоследок… об American Truck Simulator.

American Truck Simulator – Utah

Utah, четвертое платное расширение карты для American Truck Simulator и второе в 2019 г., вышло больше месяца назад. Т.к. особых нововведений по сравнению с летним DLC Washington в нем не было, мы решили пропустить отдельную рецензию и ограничимся кратким перечислением новостей ATS в рецензии на ETS2.

Юта — небольшой по площади и населению штат, так что протяженность дорог и количество городов здесь меньше, чем в Washington, Oregon и New Mexico, зато в SCS Software не поскупились на новые виды промышленных предприятий и узнаваемые достопримечательности Штата-Улья.

Как и ETS, в ноябре ATS получила обновление 1.36, в котором были переделаны некоторые дороги, добавлены новые маршруты Special Transport, три новых трейлера, поддержка DirectX 11 и улучшенный Anti-aliasing. Но более важное событие произошло в начале декабря. В игре появился тягач нового бренда – International LoneStar. Да, LoneStar — тот еще уродец, а двигатель у него звучит так, как будто прямо сейчас машина отдаст концы… но расширение линейки грузовиков для American Truck Simulator — слишком важное событие, чтобы придавать внимание подобным мелочам. Учитывая, что еще летом 2019 г. команда SCS Software планировала записать в США звуки таких тягачей как Mack Anthem, International 9900i, International LT, New Volvo VNL и Freightliner New Cascadia… продолжение следует.

Что же насчет планов расширения карты ATS? Учитывая опыт предыдущих лет, можно бы ожидать Айдахо… но с точки зрения маркетинга и привлечения внимания к игре логичнее было бы добавить второй по площади штат США – Техас. Делайте ваши ставки!

P.S. У меня одного впечатление, что SCS Software тайком делает China Truck Simulator, который анонсирует летом 2020 г.?