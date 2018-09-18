Александр Мытник, направление «Электромобили» компании «Рено Украина»: о вере дилеров, прибыльности, новинках Renault

«Приход» официального Renault ZOE в Украину вызвал немало вопросов – настолько, что мы решили сделать интервью, которое бы могло найти на них ответы. Итак, встречайте – Александр Мытник, руководитель направления «Электромобили» компании «Рено Украина»: о настоящем и будущем электрокаров Renault в Украине, о вере дилеров, о прибыльности данного направления, и о других важных вопросах.

— Когда стартовали официальные продажи электромобилей Renault в Украине? Какое время можно считать точкой начала отсчета?

Весна 2018 года, а если быть точным – апрель.

— Впервые об официальных электромобилях Renault в Украине было объявлено примерно год назад – весной 2017 года. Куда пошел год?

Изначально мы планировали продавать электромобили Renault в начале 2017 года – надеясь получить подтверждение от производителя. Однако, согласно правилам компании Renault, перед стартом продаж электрокаров обязательно следует провести ZOE-тур. И первый ZOE-тур показал не готовность крупных городов Украины к продажам электромобилей с точки зрения инфраструктуры: попросту не хватало зарядных станций, которые отвечают требованиям Renault. Мы рассчитывали, что пройдем ZOE-тур с первого раза – и тогда могли бы начать продажи электромобилей Renault через официальных дилеров весной 2017 года.

— Можно рассказать более детально про ZOE-тур? Кто его проводит? Что проверяется? Что было в Украине в 2017 году? Что исправилось в 2018-м?

ZOE-тур — это комплексное исследование компании Renault на предмет готовности страны к продажам электромобилей. Один из ключевых нюансов – готовность зарядных станций заряжать электромобиль Renault ZOE, который отличается рядом особенностей. Для того, чтобы производитель разрешил продажу электромобилей в определенной стране нужно, чтобы не менее 80% зарядных станций в ключевых городах и регионах могли заряжать Renault ZOE. Первый ZOE-тур в 2017-м показал, что Украина к этому не готова: менее 80% зарядных станций отвечали нашим требованиям. Мы получили список зарядных станций и пометки о необходимых правках. Затем связывались с их владельцами и просили внести необходимые улучшения. Часть владельцев откликнулись – например, крупная сеть АЗС ОККО – и сделали необходимые улучшения. По итогам второго ZOE-тура, который проходил в самом начале 2018 года, на февраль в Украине уже около 85% проверенных зарядных станций отвечали требованиям Renault: в итоге к весне 2018-го мы получили финальное «добро» от компании-производителя и смогли начать продажи электромобилей.

— В чем особенности зарядки электромобиля Renault ZOE? Знаю про высокие требования к заземлению, но что еще?

Да, требуется хорошее заземление с низким уровнем сопротивления – это вопрос безопасности. Кроме того, есть нюанс с зарядкой. Электромобиль Renault ZOE отличается очень мощным встроенным преобразователем тока, который называется Chameleon – он используется для трансформации переменного тока (от внешнего источника питания) в постоянный (для «заливки» в тяговый аккумулятор). Мощность данного блока составляет 22 кВт или 43 кВт в зависимости от версии электромобиля. При такой мощности тока во время зарядки аккумулятор электромобиля может сильно нагреваться. Поэтому во время зарядки система следит за температурой аккумулятора и периодически останавливает процесс заряда, затем запускает его заново – и так несколько раз подряд. Но не все внешние источники питания являются «умными зарядками», который понимают команды от электромобиля на остановку и последующий запуск процесса заряда. Бывают случаи, когда процесс остановки заряда означает окончательный «стоп» – и после этого необходимо вытянуть вилку из розетки питания: нужно разорвать цепь питания от внешнего зарядного устройства к электромобилю. Во время проведения ZOE-тура у нас был пример, когда мы объяснили данный нюанс крупному сетевому оператору электрических зарядок «ТОКА» – и компания обновила свои зарядные станции, чтобы они отвечали данным требованиям.

У компании Renault есть сертификат ZE Ready, который выдается только тем зарядным станциям, которые отвечают всем специфическим требованиям электромобилей Renault. Кстати, если быть совсем уж точным, то это сертификат уже второго уровня. Первым подобным документом стал сертификат EV Ready, который также изначально был разработан Renault в партнерстве с Nissan, а затем стал общепринятой нормой в Европе.

— Есть ли список зарядных станций в Украине, рекомендованных компанией Renault? Вы даете клиентами данный список? И что делать, если клиент заряжается «на стороне»?

Да, есть. Сегодня в этом списке собрано около 120-130 зарядных станций по всей Украине. Мы выдаем данный список клиенту с просьбой заряжаться на данных сервисных станциях. В противном случае мы не можем гарантировать безопасность и надежность использования зарядной станции и сохранности электротехнических узлов электромобиля. А это, в свою очередь, может привести к отказам и поломкам, которые не покрываются гарантией – данные вопросы разбираются службой гарантии. Поэтому мы советуем или использовать проверенные зарядные станции или приобрести и установить дома (на работе) собственную зарядку.

— Да-да, владельцы электрокаров в 80-90% случаев заряжаются дома (ночью в гараже или на паркинге) или на работе (на парковочном месте). Можно ли использовать медленную «ночную» зарядку от обычной розетки?

Да, можно, хотя мы не можем это рекомендовать. Во-первых, бытовая розетка рассчитана отдавать 2-3 кВт лишь непродолжительно время: например, пока включен чайник для кипячения воды. А электромобиль «тянет» эти 2-3 кВт постоянно несколько часов. Во-вторых, с учетом большой емкости аккумулятора Renault ZOE 40, полная зарядка требует 15-20 часов – но зато после этого можно неделю ездить на электрокаре по городу. Либо электромобиль можно подзаряжать каждые 2-3 дня: тогда необходимо, условно говоря, пополнить 50% аккумулятора, на что уйдет на 50% меньше времени – около 8-10 часов. Но если вы уверены в своей проводке и у вас есть время – то можно заряжать электромобиль и от обычной розетки.

— Помимо ZOE какие еще электромобили от Renault представлены в Украине через официальных дилеров? Чего ждать в будущем?

Электромобиль Renault ZOE – это пассажирская модель компактного класса. Плюс мы предлагаем Renault Kangoo ZE – это хорошо известный фургон в грузовой или пассажирской версии, только теперь с электромотором и аккумулятором.

В прошлом мы привозили и продавали Renault Kangoo ZE с аккумулятором 22 кВтч, но сейчас в планах версия с увеличенным аккумулятором на 33 кВтч. Поставки и продажи должны стартовать уже этой осенью. Также компания Renault показала новую версию модели ZOE – R110 – где цифровой индекс намекает на мотор увеличенной мощности. Но процедура подготовки новой модели (и даже новой версии в рамках одной модели) к выходу на рынок Украины занимает примерно год: нужно пройти все внутренние согласования и одобрения, затем заказать электромобили с необходимыми пакетами для Украины. К примеру, все автомобили Renault, включая и электромобили, получают защиту двигателя, увеличенный клиренс, другие амортизаторы, морозоустойчивые уплотнители, пр. Даже с учетом того, что все эти доработки уже есть для текущих электрокаров Renault ZOE, поставляемых в Украину, нам все равно требуется на новой версии электрокара пройти процедуру адаптации – даже больше не столько на техническом уровне, сколько на организационном уровне внутри компании. По опыту уже знаем: это занимает год. Поэтому Renault ZOE R110 ждем в Украине летом-осенью 2019 года.

— Сколько уже продано электромобилей Renault в Украине? Какие модели? Кто покупатели – юридические или физические лица?

Мы привезли около десятка электрокаров Renault ZOE и примерно столько же электромобилей Renault Kangoo ZE в разных версиях (грузовой или пассажирский фургон). Продано около 8-10 единиц каждой модели, парочка находится на складах в Украине. На будущее – уже есть пара предварительных заказов на Renault Kangoo ZE 33 кВтч. Покупатели – в основном, физические лица и мелкий бизнес. Были предварительные договоренности с компаниями-такси и службами доставки, но пока от них нет заказов, нет массовых корпоративных продаж.

— Как к таким цифрам относятся дилеры? Сколько дилеров готовы продавать электрокары? Что требуется от дилера, чтобы продавать электромобили?

Сегодня в Украине 34 дилера Renault, из них девять могут продавать электромобили. Мы, как импортер, не можем диктовать дилеру условия – продавать электромобили или нет – данное решение остается за ним.

Однако для дилеров, продающих электрокары, есть ряд требований-условий. Во-первых, обучение персонала: два мастера от каждого дилера проходят обучение по электромобилям во Франции на протяжении месяца. После этого сдают экзамен и получают сертификат, после этого периодически проходят аттестацию и подтверждают свои навыки. Словом – персонал. Во-вторых, каждый дилер должен установить минимум две зарядные станции с минимальной мощностью 7 кВт, а лучше 22 кВт. Одна станция должна располагаться в сервисной зоне, вторая – быть в открытом доступе для клиентов. Третье – обустройство СТО для электромобилей: закупка диагностического и ремонтного оборудования, защитных комплектов (резиновые сапоги, маски, рукавицы). Для электрокаров должен быть выделен отдельный пост: его можно использовать для обслуживания других автомобилей, но если на сервис приедет электромобиль – то преимущество будет за ним.

Кроме того, есть столь специфический запрос-требование от компании-производителя, как наличие стола-подъемника для снятия аккумулятора из-под днища автомобиля. Сегодня в Украине есть один такой стол, мы готовы отправить его в любой город Украины, где есть официальные дилеры марки и есть данная необходимость. С учетом продаж электромобилей Renault, счет которых едва пошел на десятки – одного стола-подъемника для Украины хватит. К примеру, в соседних странах, где продано около тысячи электрокаров Renault, данный стол потребовался лишь один раз за весь год.

— Это недешевое удовольствие? Кто оплачивает покупку различного оборудования и обучение персонала? Кто вкладывает деньги в электрокары и верит в их будущее?

Мы – импортер и дилеры марки, которые хотят работать с электромобилями. Вышеописанный стол для снятия АКБ обошелся в сумму около 200 тыс. грн., примерно столько составляют и затраты каждого дилера на покупку инструмента, диагностических приборов, обучение персонала. Мы, как импортер, стараемся помогать заинтересованным дилерам – и частично компенсируем данные затраты.

— Нужен ли электромобилю сервис? Какая гарантия на электромобиль? Есть специальная гарантия на аккумулятор?

Электромобиль требует периодического сервисного обслуживания. Но здесь ТО намного проще: проверка ходовой части, диагностика электроники, замена фильтра салона – вот и все. Конечно, периодически необходимо поменять тормозную жидкость или заправить кондиционер, но все равно содержание электрокара обходится значительно дешевле, чем обычного автомобиля. Например, тестовый электромобиль Renault ZOE требует проведения ТО раз в 15 тыс. км или раз в год, но при этом стоимость стандартного ТО составляет 963 грн. Что касается гарантии: общая гарантия на электромобиль – три года или 100 тыс. км пробега, гарантия на аккумулятор и электромотор – пять лет или 100 тыс. км. Дополнительными сервисными контрактами общую гарантию можно увеличить до 5 лет или 200 тыс. км пробега.

Важно отметить, что в ходе ZOE-тура также поднимался вопрос утилизации аккумулятора. Ведь в Европе за утилизацию АКБ отвечает производитель (компания Renault), поскольку есть программа покупки Renault ZOE номинально без аккумулятора с последующей «абонплатой» за использование аккумулятора: т.е. фактически аккумулятор остается в собственности компании Renault, что позволяет значительно снизить цену Renault ZOE для покупателя. Согласно законодательству Украины, подобное невозможно: потребитель покупает продукт в готовом виде, включая и аккумулятор – отсюда более высокая цена Renault ZOE у нас. Однако в таком случае за утилизацию аккумулятора отвечает также потребитель, клиент, владелец электромобиля. Поэтому было принято решение, что по запросу владельца электрокара Renault, компания-импортер Рено Украина может взять процесс утилизации аккумулятора на себя – мы снимем и отправим АКБ во Францию для последующей переработки.

— А вообще – для электромобилей есть специальные условия? Особые кредиты от банков? Специальные тематически мероприятия, выставки?

Специальных финансовых условий нет: действуют стандартные условия кредитования по программе финансирования Renault. А вот на счет продвижения – да, мы стараемся идти к потенциальному клиенту разными путями. К примеру, были представлены как партнер Одесского кинофестиваля и возили гостей на электрокарах. Еще пример: проводили социальные проекты в школах, рассказывали об электромобилях. И, конечно, участвуем во всех выставках, которые посвящены не только автомобилям, но и в целом инновациям. Плюс помогаем дилерам проводить «дни открытых дверей», куда привозим служебные электромобили Renault – знакомим и катаем гостей.

— Давайте подведем итоги в двух ключевых поросах. Первый: электромобили Renault – это прибыльное направление в мире и в Украине? Второй: какое будущее ждет электромобили Renault в мире и в Украине?

Уже сегодня на глобальном уровне электромобили Renault прибыльны в мире, компания Renault является одним из лидеров в производстве электрокаров в мире и лидером данного сегмента в Европе. Об Украине говорить пока слишком рано – у нас продажи только стартовали, еще не все дилеры готовы к работе с электрокарами, счет едва пошел на десятки. Вернемся к разговору через год или даже через два: вот тогда будет видна общая картина.

Если говорить о будущем, то я его вижу не только в электромобилях, но и в изменении самой сути использования автомобиля как транспорта. Во-первых, в Европе все более популярным становится услуга кар-шеринга (краткосрочная аренда автомобиля) и операторы кар-шеринга закупают партии по 200-300 электромобилей Renault ZOE. Во-вторых, активно развивается направление автономных автомобилей и электромобилей – пожалуй, вот где следует ожидать следующей революции. Третье: у компании Renault есть глобальный план Drive the Future 2022 – к 2022 году мы ждем 8 электромобилей, 12 гибридов, 15 автономных автомобилей. Сложим все воедино – и получим картину развития автомобильного мира Европы в ближайшие пять лет: электромобили и гибриды, автономный транспорт, переход от формата «собственности-владения» к формату «использования».

В нашей стране ситуация обстоит несколько иначе. К примеру, у нас по-прежнему работает формат «собственность-владение» и он останется популярные еще многие годы. А еще у нас постоянно-нестабильная ситуация на автомобильном рынке: порой сложно делать прогноз и строить планы на год, не говоря уже о 3- или 5-летней перспективе. В тоже время – Украина является одним из лидеров по темпу роста электромобилей: уже понятно, что данное направление перспективно и обязательно займет немалую долю на рынке.

Поэтому, невзирая на все проблемы с бурно меняющимся законодательством, мы верим в развитие автомобильного рынка Украины в целом и развитие сегмента электромобилей в частности. Иначе просто не стали бы заниматься электромобилями Renault в Украине. Но стали, начали, стартовали. И теперь у нас есть один путь – только вперед.