Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions – все любят LEGO!

Скажем честно, анонс второго дополнения к Forza Horizon 4, прозвучавший со сцены E3 2019, несколько обескуражил редакцию. LEGO? Серьезно? Что ж, стоит признать, что Playground Games знают свое дело, а маркетинговый отдел Microsoft отлично осведомлен о том, что мальчишки и девчонки от 5 до 95 лет обожают датский конструктор. После знакомства с Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions хочется тут же попросить добавки и… отдельную игру Forza Horizon LEGO!

Если подумать, то появление во втором DLC к Forza Horizon 4 игрушечных машинок было предрешено – второе DLC к той же Forza Horizon 3 уже добавляло в аркадный автосим от Playground Games игрушки – машинки Hot Wheels. Тогда получилось неплохо, и некоторые автомобили Hot Wheels даже перекочевали в FH4. Так что все логично.

Для начала, LEGO Speed Champions – это не просто красивое название. Это серия реальных игрушек LEGO, которые можно приобрести в любом большом магазине. В серии LEGO Speed Champions продаются мини-версии таких машин как: Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa, 1968 Ford Mustang Fastback, Ford Fiesta M-Sport WRC, 1967 Mini Cooper S Rally и 2018 MINI John Cooper Works Buggy, Porsche 911 RSR и Porsche 911 Turbo 3.0, Ferrari 250 GTO, Ferrari 488 GTE и Ferrari 312 T4, McLaren Senna, Ferrari F40 Competizione, Chevrolet Camaro ZL1 Race, 2018 Dodge Challenger SRT Demon и 1970 Dodge Charger и т.д. Вариантов масса.

Конечно, в Forza Horizon 4 есть большинство из представленных в наборах LEGO Speed Champions машин, но для дополнения выбрали только три из них – LEGO-версию 1967 Mini Cooper S Rally, которую вам дарят сразу же по прибытии в LEGO Valley, а также Ferrari F40 Competizione и культовую для FH4 McLaren Senna. Для того, чтобы получить две последние машины, придется попотеть. Как и для того, чтобы обзавестись жилищем в этой живописной долине.

Чтобы собирать машинки и собственный дом, вам нужны… правильно, кубики. Каждый заезд, каждая безумная выходка, каждое испытание в LEGO Speed Champions награждается небольшим количеством кубиков. Участие в гонке – 10 кубиков, выигрыш – 40 кубиков, открытие всех дорог – 100 кубиков, и т.д. Собрали 400 кубиков – постройте самый простой дом, 1000 кубиков – соберите из них LEGO Ferrari F40 Competizione и… сразитесь в гонке с настоящей Ferrari F40! Еще больше кубиков позволит возвести гараж, дом покрупнее и наконец – собрать LEGO-версию McLaren Senna.

В гонках в LEGO Valley реальные машины могут участвовать наравне с LEGO-машинками. Причем ведут себя LEGO авто не как игрушки, а как реальные машины соответствующего класса. Как и все автомобили в Forza Horizon 4, они отлично ощущаются в движении и имеют собственный характер. Интересно, что при виде из кокпита LEGO-машинки вы видите не приборную доску, а те же крупные кубики – это необычно. Да, при повреждениях такие машины не царапаются или мнутся как обычные, а… теряют часть кубиков.

Большинство объектов в LEGO Valley собраны из кубиков, в основном из наборов LEGO City, но попадаются и нормальные деревья из основной части FH4. Все это вполне мирно уживается. Естественно, большинство LEGO-объектов, в которые вы врезаетесь, красиво распадаются на запчасти. Выглядит и мир, и игрушечные машинки в нем, настолько классно, что действительно хочется попросить у Playground Games сделать отдельную аркадную гонку для LEGO-машинок.

По размеру долина в Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions примерно равна острову в Forza Horizon 4 Fortune Island, здесь найдется где порезвиться. Есть в долине новые достопримечательности для поиска и фотографирования, заезды Первопроходцев, шоссейные и грунтовые гонки, скоростные участки и полицейские радары, сезонные чемпионаты. Одним словом, все что угодно. Просто участвуйте в гонках, зарабатывайте кубики и стройте свой собственный дом.

А еще здесь есть масса пасхалок от LEGO, искать которые так же весело, как разглядывать какие-нибудь смешные сценки на панорамах в парке LEGO Land или других музеях с миниатюрными объектами.

Да, и буквально пару несколько много слов об изменениях в самой Forza Horizon 4. В начале каждого месяца Playground Games выпускает большое обновление к игре, которых с момента релиза накопилось уже десять.

Первые серьезные нововведения появились в Update Two: The Route Creator, еще в октябре 2018. Это обновление позволило игрокам создавать собственные заезды и делиться полученными трассами. И знаете, некоторые из них превосходят творения Playground Games. Плюс была добавлена новая История на 10 заездов – British Racing Green.

Update Three: Horizon Service Check в ноябре 2018 добавил новые опции покраски машин и колесные диски от 22 производителей. Плюс новый турнир – Horizon Racing Cup Championships.

Название Update Four: Fortune Island (декабрь 2018), говорит само за себя, кроме того, авторы улучшили фотомод.

Update Five: Mitsubishi Returns! (январь 2019)… правильно, вернул в игру машины Mitsubishi – бесплатный Mitsubishi Motors Car Pack содержит семь канонических автомобилей. Также была добавлена новая История – Isha’s Taxis, позволяющая поработать в местном Uber.

Update Six: Skill Streak! (февраль 2019) добавил еще одну историю под названием… Skill Streak, и улучшил поиск соперников для Seasonal Playground Games.

В Update Seven: Festival Playlist (март 2019) был переделан интерфейс, который теперь собирает все одно- и многопользовательские активности в одном месте. Стало действительно удобнее, в том числе и зарабатывать сезонные награды.

Update Eight: Drift Adventure в апреле 2019 улучшил физику дрифта и добавил онлайновые соревнования Drift Adventure Championships.

Update Nine: The Car Files (май 2019 г.) принес новую Историю The Car Files и возможность создавать собственные Online Adventure и приглашать в них друзей.

И, наконец, последний, безымянный Update Ten, вышедший в первых числах июня 2019 г., включал поддержку обновления LEGO Speed Champions и новый интерфейс глобальных достижений Star Card. Плюс с этим обновлением в FH4 появился первый полноценный электрокар – 2019 Rimac C_Two, а в коллекцию автомобилей вернулись некоторые модели из Forza Horizon 3.

Как по мне, просто образцовая поддержка продукта. Всем бы компаниям поучиться у Playground Games.

Возвращаясь к последнему DLC. Несмотря на наши опасения после анонса, Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions, пожалуй, лучшее из двух дополнений к FH4. Гарантируем, вы просто влюбитесь в него. Ведь все любят LEGO.