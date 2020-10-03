Art of Rally – искусство езды на грани





Art of Rally – это стилизованный казуальный симулятор ралли от авторов гоночной аркады Absolute Drift. И это, вероятно, лучшая аркадная гонка 2020 г.

Art of Rally Жанр аркадная гонка

Платформы Windows

Языки английский, русский

Разработчик Funselektor Labs

Издатель Funselektor Labs

Сайты Steam, Epic Games Store

Многие поклонники ралли до сих пор считают, что состязания почти не ограниченных по мощности автомобилей Group B (1982-86), запрещенных FIA в 1986 г. после нескольких серьезных аварий с человеческими жертвами, были самими интересными и зрелищными в истории автоспорта. Другие же возразят, что первые сезоны WRC, в которых участвовали практически серийные машины Group 2, Group 3 и Group 4 (1966-82), были более честными и более требовательными к мастерству пилотов. Третьи же скажут, что интересны и автомобили недолго просуществовавшей Group S, да и пришедшие на смену монстрам Group B машины Group A (ах уж эти Subaru Impreza WRX и Mitsubishi Lancer Evolution) тоже были хороши и подарили поклонникам гонок много приятных моментов. Что ж, Art of Rally готова примирить всех, эта игра рассказывает о золотом веке ралли – гонках и автомобилях 1966 – 1996 гг.

И пусть вас не отпугивает внешний вид, чем-то перекликающийся с многочисленными аркадными гонками на мобильных платформах. За стилизованной и на самом деле фантастически красивой low-poly графикой прячется вполне состоятельный аркадный симулятор, в котором вам пригодятся те же самые навыки, что и в WRC 9 – умение проходить повороты в дрифте, соблюдать скоростной режим, умение выполнять скандинавский флик, правильно использовать контрруление и ручной тормоз.

Маленькие машинки в Art of Rally ведут себя ничуть не хуже, чем их реалистичные прототипы в каких-то «больших» ралли, настроенных на сбалансированную сложность. Их очень реалистично заносит и разворачивает, они по-разному реагируют на разное покрытие и совершенно иначе ведут себя в дождь и снег. Переднеприводные и заднеприводные модели серьезно отличаются по поведению, мало того, те же самые авто с двигателями разной мощности показывают себя по-разному. Одним словом, несмотря на несерьезный внешний вид, с точки зрения физики автомобилей Art of Rally даст фору многим «серьезным» гонкам 2020 г.

Шесть групп, пять ралли в каждой группе, по чемпионату на каждый год, начиная с 1967 г. и заканчивая 1996 г. Пять больших локаций – Финляндия, Сардиния, Япония, Норвегия и Германия, с десятками различных спецучастков на каждой. Нет, это не официальные этапы классических чемпионатов, но построенные авторами игры трассы не менее интересны и содержат скоростные участки, сложные серпантины, коварные повороты и опасные трамплины. Мало того, в разное время суток, при разной погоде и на машинах разных классов трассы ощущаются совершенно иначе.

Раз уж эта игра рассказывает о классических ралли, то без классических машин здесь не обойтись. Lancia Stratos HF, Alpine A110, Ferrari 275, Ferrari 308, Lotus Europa, Porsche 911, Opel Kadett, Ford Escort, BMW M1, Audi Quattro, Alfa Romeo 75, BMW 528i (E28), BMW M3 (E30), Ford Sierra RS500 Cosworth, Honda Civic, Lancia Delta Integrale, Mitsubishi Lancer Evolution, Nissan Skyline DR30 RS, Renault 11 Turbo, Subaru RX Turbo и Subaru Impreza WRX, Toyota Celica Supra, Volvo 360 и др. Классичней просто не бывает. К сожалению, авторы Art of Rally не договорились ни с FIA, ни с автопроизводителями. Поэтому BMW в игре превратилась в DAS, Ford — в Esky, Alpine — в La Montaine, Fiat — в Nonno, Lancia — в Wedge, Ferrari — в il Cavallo, Renault — в Cinq, Volvo — в Brick, Audi — в Hammer, Alfa — в il Gorilla и т.д.

Тем не менее, все машины, несмотря на низкополигональные модели, узнаваемы и даже ведут себя почти так же, как их аналоги в серьезных ралли. В Art of Rally имеется даже система повреждения, хотя и без внешних, не считая дым из двигателя, проявлений. Мало того, маленькие машинки покрываются пылью или снегом во время езды, на повторах же отлично видно, как отрабатывает их подвеска в поворотах и перегреваются тормоза при торможениях. Да, между этапами, как и в настоящих ралли, есть ограниченное время на починку вашего авто.

Единственное, на что стоит пожаловаться – это отсутствие штурмана или хотя бы карты. И хотя высокая камера, вынесенная на дрон в 30 метрах за автомобилем, дает неплохой обзор, порой, особенно в дождь, ночью и в тумане, штурман был бы очень полезен.

Да, эта гонка, как и предыдущая игра Funselektor Labs, Absolute Drift, использует высокую заднюю камеру, что может отпугнуть от нее настоящих поклонников ралли. И зря, ведь несмотря на то что Art of Rally выглядит порой как мэшап Micro Machines и WRC, это, как мы уже отмечали, вполне себе серьезная гонка. Да что там, поклонники ралли могут даже подключить к этой игре руль (ознакомьтесь предварительно со списком поддерживаемых моделей и форумами). По отзывам, управление автомобилями на таком контроллере вполне аутентичное. Но все же, лично я бы не отказался и от более низкой камеры, скажем, прямо за автомобилем, как в большинстве аркадных гонок, тем более что в повторах и в Фоторежиме такая камера, как вы можете видеть по скриншотам, доступна.

Да, по поводу скриншотов. Я наснимал в Art of Rally более 300 экранов и поверьте, мне было очень сложно выбрать те из них те, что пойдут в рецензию. Несмотря на использование low-poly моделей автомобилей и окружения, а также откровенно спрайтовой травы и деревьев, Art of Rally выглядит просто фантастически. Низкое утреннее или вечернее солнце заливает золотом поля Сардинии или окрашивает цветущие сады Японии в ностальгический лиловый цвет. Туман делает выученные наизусть трассы удивительно таинственными и незнакомыми. Ночь превращает гонку в мистерию. Из мелких приятных деталей, оживляющих мир – зеваки-наблюдатели, перебегающие дорогу перед вашей машиной. И пусть это всего лишь разноцветные параллелепипеды, изображающие людей, выглядят они очень мило и забавно. Игра отлично смотрится с любого ракурса, при любой погоде и освещении. Чистые цвета и простые модели делают ее похожей на работы художников-примитивистов, и каждый снятый кадр хочется поставить на Рабочий стол в качестве обоев. Да, я отдаю себе отчет, что low-poly оттолкнет адептов секты реалистичной графики, ну что ж, кто им виноват.

У пусть Art of Rally выглядит совсем не так, как привыкли поклонники настоящих раллийных симуляторов, я бы рекомендовал эту игру всем, кто интересуется гонками. Это действительно произведение искусства, причем сделанное с огромной любовью к автоспорту. И она и вправду вызывает ностальгические воспоминания по старым добрым временам. Не пропустите.