Рецензия на фильм "На драйве" / "На драйві"

Украинское кино постепенно подбирается к жанрам, где раньше не работало и «На драйве» как раз из таких попыток. Это история о гонках, а также о молодых людях, которые оказались в прифронтовом Харькове с постоянными тревогами и обстрелами, но они все равно пытаются жить, рисковать и чувствовать хоть что-то, кроме постоянной тревоги. Фильм заходит на знакомую территорию экшена, но делает это через очень локальный контекст. Вопрос лишь в том, хватает ли ему внутреннего наполнения, чтобы не остаться просто очередной хорошей идеей.

Плюсы: сильный и необычный для нашего кино сетинг; удачные сцены гонок; живая молодежная энергия; меткое сочетание подростковой истории и военной реальности Минусы: неровный сценарий; проседание темпа вне экшена; не до конца раскрытые персонажи; местами ощутимая техническая нестабильность 6.5 /10 Оценка

«На драйве» / «На драйві»

Жанр приключения, экшен

режиссёр Артем Литвиненко

В ролях Иван Довженко, Эдуард Поляков, Иоланта Богдюн, и др.

Премьера 9 апреля 2026 года, кинотеатры

Дэн и Арта — двое друзей из Харькова, которые только что окончили школу и пытаются понять, что делать дальше в мире, где это самое «дальше» выглядит максимально размытым. Случайная находка подземного паркинга с брошенными авто становится для них шансом убежать от реальности хотя бы на несколько часов. Они организовывают нелегальные гонки, запускают онлайн-трансляции и постепенно погружаются в этот новый для себя мир азарта, риска и денег.

В новом фильме «На драйве» прекрасно работает сама идея. Не в смысле «ребята гоняют на машинах», потому что такое мы видели десятки раз в голливудском кино, а именно в том, как эта история вмонтирована в украинскую реальность. Подземный паркинг разбомбленного ТРЦ в Харькове как место, где подростки пытаются вырвать себе хоть какое-то подобие нормальности, является очень сильным образом. В нем одновременно есть и бегство от реальности, и попытка ее пережить, и даже определенный подростковый протест против мира, который слишком быстро сделал их взрослыми.

Поэтому фильм в своих лучших моментах цепляет не просто как история о скорости, а как история о молодых людях, живущих в стране, где «обычная жизнь» давно стала роскошью. В этом смысле «На драйве» очень метко ловит двойственную природу современного украинского подросткового опыта: с одной стороны — война, руины, тревоги и страх, с другой — желание жить, веселиться, влюбляться, соревноваться, дурачиться и не позволять катастрофе забрать вообще все. И когда фильм держится именно этой интонации, он реально работает.





Но дальше начинается то, из-за чего ленту хочется и похвалить, и сильно поругать одновременно. Потому что при всей силе замысла сценарий здесь очень неровный. Есть сцены, где «На драйве» действительно попадает в нерв. Например, когда герои молча сидят в той же бетонной коробке, когда между ними накапливается напряжение, когда скорость ощущается не как аттракцион, а как способ выключить голову хотя бы на несколько минут. А есть моменты, где кино вдруг начинает упрощать само себя, будто боится погрузиться глубже, ведь надо еще и гонки показать, и любовный конфликт дожать, и ритм не потерять.

Из-за этого персонажи не всегда успевают стать по-настоящему объемными. Ты понимаешь, кем они должны быть в этой истории, но не всегда успеваешь до конца прочувствовать их изнутри. Особенно это касается того, как фильм балансирует между историей дружбы и историей соперничества. Здесь есть правильные заготовки, есть очевидное желание показать, как война и безысходность деформируют даже самые простые человеческие связи, но иногда все это выглядит так, будто ленте банально не хватает еще нескольких сильных сцен, чтобы отдельные эмоции действительно добить до конца.

Нельзя сказать, что фильм пустой или сугубо декоративный. Наоборот, в нем есть ощутимая живая энергия. И лучше всего «На драйве» чувствует себя именно тогда, когда перестает пытаться быть «великим высказыванием», а просто честно показывает молодость. Онлайн-трансляции, ставки, глуповатый азарт, желание кому-то что-то доказать, попытка поймать славу хотя бы в локальном цифровом микромире — все это выглядит правдиво именно для сегодняшнего поколения.

Здесь нет старческого поучительного тона о «современной молодежи», и это большой плюс. Фильм не смотрит на своих героев свысока, не делает из них либо жертв, либо идиотов. Он скорее пытается понять, почему для них та самая скорость становится формой терапии, а гонки в руинах — чуть ли не единственным местом, где они чувствуют контроль над собственной жизнью.

Что же до самой гонки, то здесь лента выглядит наиболее уверенно. Она не всегда технически безупречна, но там, где нужно создать ощущение скорости, риска и клаустрофобного напряжения под землей, у нее это получается. Камера в такие моменты оживает, пространство паркинга начинает работать как отдельный персонаж, а бетон, темнота, свет фар и эхо моторов формируют ту атмосферу, которой от этого фильма и ждешь. Именно здесь «На драйве» действительно оправдывает свое название. Другое дело, что вне самих заездов ритм иногда проседает. Некоторые драматические сцены не дотягивают до той же силы, которую имеют гонки, и из-за этого складывается впечатление, будто фильм местами живет в двух разных режимах: один — энергичный, молодой, по-хорошему наглый, второй — чуть более телевизионный, где конфликты поданы прямее и проще, чем хотелось бы.

Актерский состав в целом справляется хорошо, и это еще один плюс картины. Иван Довженко и Эдуард Поляков не выглядят в этой истории чужими или случайными, ведь у них есть нужная для такого кино юная нервность, немного сыроватая, но живая эмоция и ощущение, что перед тобой не картонные персонажи, а реальные ребята, которые очень хотят урвать себе хоть кусок нормальной жизни. Но опять же, именно сценарий не всегда дает этим персонажам пространство раскрыться так, как они того заслуживают. То есть проблема не в актерах, а в том, что фильм иногда спешит там, где стоило бы чуть дольше побыть рядом с героями.

Технически «На драйве» тоже оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, у него есть действительно сильные решения: работа со светом в подземных сценах, фактура разрушенного пространства, отдельные ракурсы во время гонок, попытка сделать городской экшен не «под Голливуд», а с локальным ощущением места. С другой, фильм не везде одинаково стабилен. Где-то монтаж классно подкручивает адреналин, а где-то наоборот будто рассыпает сцену на куски. Где-то музыка помогает, а где-то едва ли не слишком настойчиво подсказывает, что именно сейчас ты должен почувствовать.

Но даже с этими замечаниями лента не выглядит технически беспомощной. Скорее наоборот — видно, что кино реально хотело быть жанровым, хотело работать через форму, через ритм и через зрелищность, и в украинском контексте это уже важно само по себе.