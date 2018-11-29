Assassin’s Creed Rebellion: кавайные убийцы

Несмотря на отличные продажи Assassin’s Creed Origins и Assassin’s Creed Odyssey, Ubisoft не оставляет надежды продвинуть серию игр про ассасинов и на мобильные платформы. И в этот раз издатель подтянул тяжелую артиллерию: разработкой Assassin’s Creed Rebellion для Android и iOS занималась студия Behaviour Interactive, создатели одной из самых прибыльных мобильных игр последних лет, Fallout Shelter.

Assassin’s Creed Rebellion Жанр RPG/стратегия

Платформы Android, iOS

Разработчик Behaviour Interactive

Издатель Ubisoft

Язык английский, русский

Сайты Android, iOS

Assassin’s Creed Rebellion возвращает нас в эпоху Ренессанса, мало того, в самом начале игры появляется лично Эцио Аудиторе да Фиренце, а в число ваших ассасинов входят главные герои злосчастного фильма Assassin’s Creed Агилар де Нерха (роль которого исполнил Майкл Фассбендер) и Мария. Позже, благодаря специальным событиям и разломам, позволяющим объяснить все, что угодно, в игре появятся и герои из других временных эпох, те же Алексиос и Кассандра из Odyssey.

Итак, на дворе 1491 г. Эцио Аудиторе прибыл в Испанию, чтобы расправиться с Великим Инквизитором Томасом де Торкемадой, эти события были показаны в игре Assassin’s Creed II: Discovery (2009) для Nintendo DS. И пока Эцио бегает по всей стране за Торкемадой, Агилар де Нерха и Мария с вашей помощью строят базу ассасинов, рекрутируют новых членов гильдии, запасают припасы, вооружаются и выполняют задания, позволяющие ослабить тамплиеров.

Собственно постройка базы — это то, что объединяет Assassin’s Creed Rebellion и Fallout Shelter, здесь все практически стандартно. Новые помещения и заброшенные крылья крепости открываются при получении гильдией очередного уровня. Ваших ассасинов можно назначать на различные работы – ведение бухгалтерии (приносит деньги), планирование операций (приносит сведения, которые тратятся на выполнение заданий), поиск данных (позволяет собрать кодексы, необходимые для прокачки героев), производство брони, оружия и аксессуаров. Но самое главное, ассасинов можно посылать на боевые операции, и вот здесь Behaviour Interactive подготовили для нас кое-что новое.

Задания в Assassin’s Creed Rebellion – это пошаговые RPG-миссии, на которые вы отправляете трех ассасинов разной специализации. Они должны устранить важную цель, украсть или подделать документ, подслушать разговор, добыть ресурсы и т.д. Но до цели сначала нужно добраться. Каждая миссия – это дом или крепость с охранниками, ловушками, обходными путями и т.д. В зависимости от специализации героев и специфики миссии вы можете применять те или иные способности персонажей и ориентироваться на их ролевые характеристики. Хотя на задание уходят три героя, каждую комнату проходит только один из них, и как только персонаж доберется до следующих дверей, остальные телепортируются к нему, и вы можете выбрать другого бойца для прохождения следующего зала.

В зависимости от специализации ассасин может спрятаться от противника, используя маскировку и предметы окружения; обойти его сверху, применяя навык акробатики и различные подмостки и балки; совершить скрытное убийство или вступить в прямую конфронтацию с врагом. Кроме того, герой с навыками механика может обезвредить ловушки, медик — подлечить своих товарищей после боя, а командир — подбодрить. Бои и все действия в игре пошаговые и они действительно повторяют аналогичные действия и умения героев из основной серии игры Assassin’s Creed. Специализаций героев больше десятка, и в зависимости от миссии вам придется комбинировать умения различных бойцов: при описании задания обычно указано, какие классы лучше подходят для его выполнения.

Кроме сюжетных миссий, посвященных борьбе с Инквизицией и тамплиерами, в игре достаточно и побочных, в которых придется добывать ресурсы для крафтинга, кодексы для прокачки героев и фрагменты ДНК для открытия новых персонажей. Как и положено мобильной игре, многие миссии придется перепроходить не один десяток раз, спасибо, что после первого прохождения открывается Блиц-режим, позволяющий пройти миссию автоматически.

Assassin’s Creed Rebellion выглядит достаточно стандартно для мобильной игры, графика здесь простенькая, но чистенькая. Привлекает внимание разве что дизайн персонажей. Авторы превратили узнаваемых героев Assassin’s Creed в некое подобие коллекционных большеголовых фигурок Pop! Games от Funko. Выглядит это забавно и очень мило. В качестве музыкального сопровождения используются привычные темы из больших игр серии.

Как и в других бесплатных мобильных играх, Ubisoft предлагает покупать ресурсы для ускорения прокачки или ДНК редких героев. Кубы-бустера содержат случайные предметы и ДНК, так что этот процесс может быть очень долгим или очень затратным. И все было бы ничего, если бы Ubisoft несколько не переборщила с монетизацией.

Баннеры с предложением купить тот или иной эксклюзивный набор выскакивают слишком уж часто, но и это не самая главная проблема. Беда Assassin’s Creed Rebellion в том, что на первую Paywall вы наткнетесь буквально через три часа игры, во втором регионе Испании, после шестой сюжетной или девятой дополнительной миссии. Сразу за заданием с уровнем сложности 290 последует миссия сложностью 480, никаких шансов пройти которую у вас нет. На тот момент у вас просто не будет ассасинов подходящего уровня. Тут остается либо платить $50-100, либо потратить два, три и более дней на сбор ресурсов и прокачку героев. Честно говоря, за три дня бездумного повторения одних и тех же заданий желание играть полностью пропадает. Наглая и непродуманная монетизация ставит крест на интересной в принципе концепции.

Спасибо, Ubisoft, это мы уже проходили. Assassin’s Creed Rebellion, несмотря на всю свою кавайность и некоторые интересные игровые механики, отправляется туда же, куда и предыдущие мобильные игры серии, такие как Assassin’s Creed Identity или Assassin’s Creed: Pirates – в мусорник.

2.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Герои основных игр серии Assassin’s Creed; кавайный дизайн персонажей; интересные тактические миссии Минусы: Навязчивая монетизация; платежные стены; повторяемость действий; гриндинг Вывод: Симпатичная гриндилка в стилистике Assassin’s Creed, которую практически убивает безграмотная монетизация

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