Assassin’s Creed Origins: я помню, как все начиналось

Обеспокоенная критикой, не самыми высокими оценками и падением продаж Assassin’s Creed Unity и Assassin’s Creed Syndicate, Ubisoft решила взять творческий отпуск для работы над следующим проектом серии и пропустить год. И это было правильно, потому что позволило компании сделать новую Assassin’s Creed Origins не только самой безглючной, но и, пожалуй, просто лучшей игрой во вселенной Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed Origins Жанр action/adventure, action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Ubisoft Montreal

Издатель Ubisoft

Сайты assassinscreed.ubisoft.com , Steam

Египет. Держава Птолемеев. 49 г. до н. э. Клеопатра VII (да, у той самой единственной и неповторимой Клеопатры на самом деле был немаленький порядковый номер) борется за египетский трон со своим младшим братом и по совместительству мужем, Птолемеем XIII. Впрочем, высокая политика мало волнует Байека из Сивы, последнего из египетских меджаев. Байек потерял сына, убитого заговорщиками в масках, разыскивавшими в Сиве какой-то странный артефакт, похожий на золотой шар (мы то знаем, что это, а вот Байек еще нет!). Меджай одержим местью и не успокоится, пока не отправит к праотцам всех носителей масок, скрывающихся за звериными псевдонимами. Разгадать тайну каждого из заговорщиков, выследить и убить – только это принесет безутешному отцу успокоение. Его жена, Айя, тоже мстит убийцам сына, но при этом ее волнует и судьба страны. Женщина становится доверенным лицом царицы Клеопатры и втягивает в придворные интриги своего мужа. В Assassin’s Creed Origins еще нет ни ассасинов, ни тамплиеров, игру отделяет от первой части серии более 1200 лет. Но череда событий, приведшая Клеопатру к власти, и противостояние Байека и Айи загадочному Ордену Древних, прообразу организации Тамплиеров, приводит к созданию группы Незримых, того, что станет позже Братством Ассасинов.

Небольшая историческая справка. Байек и Айя – меджаи, последние меджаи Египта (почти «Последние джедаи»). Меджаи – реально существовавшие элитные полицейские подразделения Древнего Египта. Им поручали охранять столицу, храмы, усыпальницы фараонов. Меджаи служили пустынными рейнджерами, пограничниками и шерифами. Но, термин, широко использовавшийся в эпоху Старого Царства (примерно с 2300 г. до н. э.), практически исчез из употребления во времена правления XX династии, то есть за 1000 лет до описываемых в игре событий. Поэтому персонажи, просящие Байека о помощи, удивляются, что меджаи, давно ставшие легендой, все еще существуют.

После надолго заперших нас в тесноте городов и потоке лондонских кэбов Assassin’s Creed Unity и Assassin’s Creed Syndicate, новый Assassin’s Creed Origins – это в прямом смысле глоток свежего воздуха. Египет просто прекрасен, невероятно красив и действительно огромен. Мир Origins в несколько раз больше по площади, чем мир Assassin’s Creed III или Assassin’s Creed IV: Black Flag. Конечно же, он не может тягаться с картой Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, но, с другой стороны, самолетов и автомобилей в Древнем Египте еще не было, а путешествие на верблюде, колеснице или папирусной лодке не назовешь особо быстрым.

Эллинистический Египет – удивительное место. Место, где древнейшая цивилизация встречается со своими чуть более молодыми наследниками. Удивительный котел, в котором сплавились египетская, африканская, греческая, еврейская, римская культуры. Мир старых богов и новых богов. Традиций и прогресса. Центр научной мысли с грандиозной Александрийской библиотекой и первым в мире научно-исследовательским институтом – Мусейоном (да, современное слово музей происходит именно от него). Страна, в которой расположены два из семи чудес античного света – Великие пирамиды и Фаросский маяк. Кстати, во времена событий игры еще существуют все семь чудес, правда Колосс Родосский уже лежит, так что в сиквеле нам могут устроить экскурсионный тур по оставшимся пяти. В Египте 40-х годов до н. э. можно встретить неудачника Помпея, красавицу Клеопатру и Цезаря, которого по нынешним меркам стоит считать военным преступником, устроившим геноцид мирного населения (1 млн. убитых только в Галлии). В Риме, куда нас тоже ненадолго занесет, Марка Юния Брута и Амунет, тех самых легендарных ассасинов, которых вспоминают в предыдущих частях серии.

Чего очень не хватает Assassin’s Creed Origins, так это исторической справки с ехидными комментариями от Шона, как в Assassin’s Creed II/III, приходится держать в соседней вкладке открытую Википедию. А ведь так интересно было бы прочитать хотя бы краткие сведения о строительстве Маяка или Библиотеки сидя на крыше этой самой Библиотеки и любуясь закатом; о фараонах, чьи погребальные камеры вы прямо сейчас грабите; о Сераписе – боге, который должен был объединить греческие и египетские верования; о строителе первых пирамид Имхотепе, первом универсальном человеке и энциклопедисте; о первой женщине ученой Мерит-Птах и т.д. и т.п. Ubisoft обещает выпустить в начале 2018 г. бесплатное дополнение с экскурсионным режимом, в котором нас ждут обширная справочная информация и виртуальные туры по Древнему Египту созданные настоящими учеными-египтологами. Это конечно очень круто и точно намного круче, чем учить историю в школе, но ведь обновления нужно еще дождаться!

Разработки кардинально уменьшили время, отведенное современности. В роли сотрудника «Абстерго» Лейлы Хасан вы проведете от силы минут пятнадцать, против более чем 50 часов в Древнем Египте. Просто чтобы не забывать о чем все это. Зато в конце истории Лейлы вы встретите одного персонажа, знакомого нам еще по Assassin’s Creed: Revelations (нет, это не Дезмонд). Если полистать файлы на компьютере Лейлы, можно увидеть, как разработчики вплели во вселенную игры события недавнего фильма Assassin’s Creed с Майклом Фассбендером. Кстати, новая портативная версия Анимуса позволяет считывать генетическую память любого человека, а не только вашего предка. Так что несколько миссий, в числе которых и морские сражения, вы пройдет за Айю, жену Байека.

В Assassin’s Creed Origins Ubisoft Montreal переосмыслила наследие Assassin’s Creed, а также аккуратно внедрило в него наработки Far Cry 4, Far Cry Primal и даже некоторые элементы, явно подсмотренные в The Witcher 3: Wild Hunt. Нет, традиционные башни и синхронизация никуда не делись, но теперь Assassin’s Creed больше похож на action/RPG, чем на action/adventure.

Древний Египет поделен на области, номы. На глобальной карте каждый из них помечен примерным уровнем противников, которые ожидают вас. Поверьте, соваться в номы на три-четыре уровня выше вашего крайне не рекомендуется. И не пытайтесь наложить игровую карту на карту реального Египта, они конечно же не совпадают. Некоторые наиболее интересные области увеличены, бесплодная пустыня уменьшена, ведь мало кто любит многодневные переходы от оазиса к оазису.

Парирование осталось в основе боевой системы, но теперь она уже не так заскриптована. А учитывая широкое использование луков, блоков, уходов с линии атаки и спецсредств как вами, так и вашими противниками, драться стало интересней. Опять-таки оружия стало намного больше, и, как и положено в action/RPG, оно теперь отличается по редкости и бонусам. Вплоть до критического удара, отравление, огненного урона, кровотечения и кражи жизни. Да что там, в этой игре есть даже боссы, с полоской жизни и несколькими фазами. Я же говорю – это action/RPG. Враги наконец-то научились нападать гурьбой и расстреливать вас с безопасного расстояния. Впрочем, они не представляют большой угрозы, разве что вооруженные тяжелыми щитами римские легионеры, да филакиты, своеобразный полицейский спецназ Древнего Египта, не особо утруждающий себя юридическими формальностями. Бой с каждым из филакитов, которые после определенных игровых событий начинают преследовать вас – настоящие событие.

Важная часть боевой системы Assassin’s Creed Origins – луки. Их четыре типа: скорострельные, но слабые легкие луки (аналог пистолета-пулемета), мощные охотничьи луки, читерские снайперские, которыми можно прокачать управление стрелой в полете и боевые, выпускающие сразу несколько стрел (чем не шотган?). А еще Байек может стрелять в полете, замедляя время, почти как герой Middle-earth: Shadow of War. Кроме того, в арсенале меджая усыпляющие и отравленные дротики, огненные и дымовые бомбы. А еще Байек может приручать диких зверей, водить боевую колесницу, отравлять трупы, устраивать ловушки, вызывать пожары и пр. Ну и традиционно многие миссии можно проходить в stealth-режиме, используя скрытый клинок и укрытия. Выбирайте что вам больше нравится. Кстати, стражи стали быстрей реагировать на ваше появление в запретной зоне, хотя проблемы со слухом и зрением так и не оставили их.

Египет огромен и здесь есть чем заняться. Захватывать базы противника уже не придется, зато много времени уделено поиску сокровищ. Кроме зачистки интересных локаций, в которых есть сундуки с лутом, появились и отдельные квесты на поиск сокровищ пирамид и захоронений. Причем несмотря на отсутствие акробатических этюдов в стиле Assassin’s Creed II, лазить по подземным лабиринтам в поисках погребальной камеры очень интересно. Еще одна забава –расшифровка загадок древних папирусов и поиск закопанных сокровищ. Прямо как в приключенческих фильмах/книга – сначала нужно понять где искать, а потом найти нужную точку. Причем порой в определенное время суток по падающей тени! А еще в Египте можно учувствовать в «Формуле-1» античного мира – гонках на колесницах (привет Ben-Hur), сражаться на гладиаторских аренах Крокодилополя (это не выдумка разработчиков, а реально существовавший город), охотиться на диких животных и, конечно же, выполнять побочные задания. Их много, больше сотни, и часть может конкурировать с сюжетными квестами. Впрочем, в большинстве случаев вам все равно придется кого-то выслеживать, преследовать и убивать. Кстати, некоторые квесты многосерийные и напоминают расследование на месте преступления (кто сказал «Ведьмак»?!).

Да, изменилось и орлиное зрение. Теперь это в прямом смысле слова зрение через глаза вашего компаньона, орла Сену, почти как обзор с коптера в Watch Dogs 2 (кстати, а вы знали, что эти проекты делят одну и ту же игровую вселенную?). Сену может помогать вам и иным образом. После прокачки определенных умений орлица может на время оглушать врага или охотиться за некрупной дичью, такой как фламинго, цапли или антилопы. Открытие новых точек синхронизации улучшает зрение Сену, позволяя ей быстрей находить цели миссий и отмечать врагов.

Мир Assassin’s Creed Origins действительно большой и пробежать сюжетную часть быстрей, чем за 12-15 часов у вас не получится, потому что часть времени придется потратить на прокачку персонажа на второстепенных заданиях. При этом часть номов на карте вообще не используется в сюжетных миссиях и их нужно исследовать специально. Чтобы пройти все квесты, отыскать все сокровища, разграбить все гробницы, открыть секретную комнату под Сфинксом придется потратить 60-70 часов игрового времени. Пожалуй, это рекорд для серии Assassin’s Creed. А ведь нам обещают еще и дополнения.

Кстати о DLC. Как и многие современные AAA-игры Assassin’s Creed Origins заражена Loot Box вирусом. Ящики можно получать во время выполнения ежедневных заданий торговца, можно покупать за внутриигровую валюту, очки Ubi-клуба или реальные деньги. Приобрести можно эксклюзивное оружие и броню, деньги, карты локаций, ресурсы для крафтинга и т.д. Учитывая, что мультиплеера в Assassin’s Creed Origins нет – все это не критично и не может испортить впечатление от игры. Покупать или не покупать – решать традиционно вам.

За фантастическую картинку в Assassin’s Creed Origins отвечает все тот же движок AnvilNext 2.0, уже знакомый нам по Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed Syndicate, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, Steep, For Honor и Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Он умеет отображать действительно огромные территории без ущерба детализации, а в Assassin’s Creed Origins разработчики заставили его в прямом смысле творить чудеса. Египет в игре просто прекрасен. Струящийся песок пустыни, дражайший от жары воздух над барханами, красная тьма поглощающей мир песчаной бури, занесенные песками руины… А миражи, боже, какие удивительные здесь миражи. Приз за лучшее отображение пустыни в играх переходит от Mad Max к Assassin’s Creed Origins. Но не думайте, что все что есть в игре – это пески, пески и еще раз пески. Origins удивляет и потрясающе красивыми закатами и восходами, утренней дымкой над заливными полями вдоль Нила, разнотравьем, водой различной прозрачности в разных водоемах (вид из-под воды – отдельная песня), потрясающе красивыми храмами и дворцами эллинистического Египет. Александрия при первой встрече просто поражает. Здесь есть даже пешеходные переходы через проспекты! И да, город воссоздан строго в соответствии с реальной картой. Удивительно что при таких масштабах разработчики не забывают уделять внимание и детальному отображению оружия и брони персонажа, анимации, элементам интерьера (обратите внимание на фрески! Рейтинг 18+ здесь вполне оправдан), растительности и пр. Assassin’s Creed Origins не только самая красивая игра на движке AnvilNext 2.0, но возможно и самая красивая игра вообще.

При этом на максимальных настройках Assassin’s Creed Origins выдает на GeForce 1060 порядка 45-50 кадров в секунду, лишь изредка и ненадолго проседая до 15-20 кадров в больших городах, причем в основном в роликах на движке. Хакеры уже успели объяснить провисание производительности и обвинить Ubisoft в использовании двух ресурсоемких антипиратских защит в одной игре. Представители Ubisoft опровергли это обвинение, заявив, что используемая компанией защита никак не влияет на производительность и обещав разобраться с проблемой падения fps в одном из будущих патчей.

Вообще, несмотря на то, что первый патч к игре уже вышел, Assassin’s Creed Origins, пожалуй, наиболее беспроблемная игра Ubisoft за многие годы. Наиграв 45 часов, я всего лишь один раз столкнулся с падением игры, да и то, виновата в этом была скорей Windows 10, чем Origins. Плюс некоторые претензии традиционно можно высказать в сторону поиска пути у AI персонажей. За те же 45 часов я пару раз сталкивался со всадниками, едущими в стену и сам застревал при попытке залезть на крышу. Никуда не делась и традиционная для серии Assassin’s Creed проблема с управлением, когда время от времени вместо переката вы зачем-то залазите на стену и т.д. Тут можно порекомендовать разве что использовать геймпад вместо клавиатуры.

Отдельное спасибо за саундтрек. В этот раз он принадлежит перу Сары Шашнер, работавшей над музыкой к Assassin’s Creed IV: Black Flag и Assassin’s Creed Unity. Особенно хорошо получилось с постепенно проявляющейся в конце игры классической темой ассасинов.

Еще одно спасибо за фоторежим, позволяющий снимать отличные скриншоты даже в самой напряженной ситуации, поставив игру на паузу, выбрав точку съемки, изменив фокус, наложив фильтры и т.д. Надеемся, этот механизм перекочует и в другие игры Ubisoft.

Что ж, Assassin’s Creed Origins определенно начинает новый этап в жизни серии. Десятая часть Assassin’s Creed сохранив дух и наработки предшественников, стала самой большой, самой красивой и самой интересной игрой про вечное соперничество ассасинов и тамплиеров. Это действительно новое начало.

P.S. Шесть лет назад, в рецензии к Assassin’s Creed: Revelations я угадал место действия четырех следующих игр серии Assassin’s Creed. Попробую поработать Вангой и сегодня. Ubisoft имеет все возможности сделать из Assassin’s Creed Origins трилогию или по крайней мере дилогию, наподобие Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood, Assassin’s Creed: Revelations. Во-первых, теперь авторы не привязаны к одному персонажу, и могут посвятить вторую часть Origins Айе, а не Байеку, тем более, что мы, благодаря Assassin’s Creed II, знаем кем станет Айя и какие события ждут ее впереди. Во-вторых, сиквел Origin вполне может быть чем-то вроде Assassin’s Creed IV: Black Flag в водах Средиземноморья. Как выглядят бои на триремах нам уже показали, а больших сражений на воде в исследуемый период хватало, да и архипелаги Эгейского моря, Крит, Кипр и Родос буквально просятся в такую игру. Чем черт не шутит, может быть Айю или Байека и к нам, в Понт Эвксинский занесет. В-третьих, есть еще и Марк Юний Брут, убийца Цезаря и, как мы знаем из того же Assassin’s Creed: Brotherhood – великий ассасин Римского братства. Для серии открыты все дороги и это просто прекрасно.

Nihil verum est licet omnia.

4.5 Редакция ITC.UA | 3.4 Читатели ITC.UA Плюсы: Древний Египет; атмосфера; огромный мир; множество квестов; фантастическая графика; элементы action/RPG; саундтрек; фоторежим Минусы: Отсутствие исторической справки; все та же рваная манера подачи сюжета; некоторые проблем с поиском пути у AI Вывод: Фантастическое путешествие в Древний Египет, которое вы запомните надолго. Оценить: Загружаем оценки...

