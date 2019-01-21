VivoBook S14 (S430UN) — обзор ноутбука ASUS

Насколько я могу судить по своему окружению, десктопы давно вымерли. Они остались у игроков и людей, которые каким-либо образом связаны с творческими задачами. В обеих ситуациях от компьютеров требуют лишней производительности и гибкости системы. Обычные пользователи, которым нужен домашний компьютер, уже и не подумают о десктопе. И вот для таких покупателей, которые как раз переходят к мобильным компьютерам, или обновляют старый, у ASUS есть линейка VivoBook. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим как развивается средненькая линейка лептопов ASUS на примере модели VivoBook S14 S430UN.

Комплектация и первые впечатления

Как и большинство ноутбуков, наш VivoBook поставляется только с зарядным устройством, все остальные аксессуары при необходимости придется покупать отдельно. Слегка забегая наперед, для обычной работы в интернете, документами и медиа, встроенных манипуляторов будет достаточно, а набор разъемов в принципе позволит обойтись без переходников. Таким образом, дополнительно понадобится разве что сумка для транспортировки, если такой все еще нет.

Старт работы ничем не отличается от любой Windows-машины, больше внимания при первом знакомстве уходит на конструктивные особенности. В остальном все довольно привычно и быстро. С самого старта компьютер радует отзывчивостью и быстродействием (разве что на установку обновлений системы может уйти лишнее время). Каких-либо неприятностей с тестовым образцом не было.

Дизайн и удобство использования

В этот раз VivoBook слегка выделился в классе не только цветовыми решениями, но и небольшой конструктивной особенностью. Если не присматриваться, то в конструкции не покажется чего-то необычного, но это не так. Дело в том, что дисплейный блок в открытом положении служит точкой опоры, слегка приподнимая топкейс в воздух. Это меняет угол наклона клавиатуры, что лично для меня показалось весьма удобным (на внешних клавиатурах я всегда поднимал ножки). Еще в теории это хорошо влияет на охлаждение. Компания называет этот прием ErgoLift, и такое можно увидеть не только у VivoBook, но и у других ноутбуков ASUS.

Размеры корпуса для 14-дюймового лептопа неплохие, он выглядит и ощущается небольшим: 32,34×22,55×1,8 см. Скругленные грани делают топкейс визуально не таким толстеньким, но в целом можно найти корпус и потоньше. Вес ноутбука составил 1,4 кг, что вроде бы не так и много, но и не мало. В обшивке использовали преимущественно пластик (алюминиевая только крышка дисплейного блока), что не подарит «премиальных» ощущений и немного удешевляет впечатления от использования. Зато вентиляционная прорезь спрятана между экраном и топкейсом.

И с разъемами все неплохо. На левом торце есть пара USB-A (2.0) и кардридер для microSD. С другой стороны расположили гнездо питания, еще один USB-A (3.1), HDMI, USB-C и комбинированный разъем для наушников. Этого всего достаточно, чтобы не думать о переходниках. Разве что для более популярных карт памяти SD придется либо пользоваться внешним кардридером, либо подключать камеру по USB. В остальном всего достаточно, особенно на фоне флагманских ноутбуков, где кроме USB-C/ThunderBolt уже ничего не осталось.

Если не учитывать своеобразную ножку, которую формирует верхняя крышка в открытом положении и наличие нескольких ярких цветовых решений, то этот VivoBook ничем другим сильно не выделяется. Попавший к нам образец так точно можно назвать сдержанным. Я не говорю, что это плохо, но за стоимость нашего подопытного можно найти варианты поинтереснее, даже не обращаясь к другим брендам.

Дисплей

Как уже упоминалось, у нас 14-дюймовый VivoBook. Рамки вокруг дисплея худенькие, что сделало габариты ноутбука меньше как минимум визуально. При этом тут Full HD-разрешение, чего для такого экрана совершенно достаточно. Других вариантов, правда, нет. Соотношение сторон стандартное — 16:9.

Матовый экран с IPS-матрицей неплохо справляется с картинкой. Заводская калибровка немного уходит в сторону теплых оттенков, но те, кто не работает с изображением, этого не заметят. Для обычных ежедневных задач дисплей отлично себя зарекомендовал, у него хорошие углы обзора и в целом вполне приятная цветопередача. Если у пользователя нет специфических требований к изображению, то вряд ли от качества картинки понадобится что-то больше.

Но вот чего больше таки хотелось бы, это подсветки. В обыденных ситуациях для комфортного использования уровень яркости экрана у меня всегда был близок к максимуму, если не все 100%. Колориметр показал значение в 235 кд/м². И это сейчас солнце практически не показывается, а это наверняка может усложнить задачу экрану, даже несмотря на его матовую поверхность. А в остальном с картинкой все хорошо.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Чаще всего в ноутбуках ASUS мне попадались хорошие клавиатуры, и в новом VivoBook тенденция не изменилась. На такой клавиатуре можно не глядя печатать с минимальным количеством мискликов (не более, чем на моей привычной клавиатуре). Ход клавиш довольно глубокий, а звука от них мало. Есть и подсветка с тремя градациями яркости. Для набора текста клавиатура получилось комфортной.

Про трекпад можно в принципе сказать тоже самое. Он может и не самый большой, но работает довольно точно и подойдет для замены мыши. Как с позиционированием, так и с жестами сенсор справляется правильно, а со стеклянной поверхностью приятно работать. Опять же, для точных работ, субъективно, обычная мышь будет поудобнее, но если такой нет, этим трекпадом ее можно заменить.

Еще в трекпаде встроен сканер отпечатков пальцев. Он слегка утоплен и его легко найти. Конечно, он не всегда срабатывает с первого раза, но даже если и нужно повторить касание, это получается куда быстрее ввода как пароля, так и пина (в зависимости от настроек системы).

За звук ответственны два динамика. Они направлен вниз через две решетки в нижней крышке. Похвалить звучание сложно, для этого потребовалось бы побольше мощности и хоть немного баса. Для музыки такое решение не подходит, но кое-как сопроводить фильм или видео в интернете вполне можно. Но лучше, конечно, воспользоваться наушниками, благо, у ноутбуков все еще есть классический разъем.

Над дисплеем установлена HD-камера. Ее качество в лучшем случае подойдет для непривередливых разговоров по видеосвязи. Для чего-то большего придется поискать стороннее решение.

Производительность и ПО

Обычно линейка Vivobook была не про мощность, а больше про все остальное. В нашем испытуемом установлен четырехъядерный Intel Core i7-8550U, которому помогает NVIDIA GeForce MX150. ОЗУ в нашем случае максимум для этой модели — 16 ГБ, а SSD-накопитель емкостью 256 ГБ еще не предел возможностей в линейке. Тут же есть Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Все это еще не геймерская, но уже далеко и не базовая комплектация.

Пусть в результатах тестов хотелось бы побольше «попугаев», с простыми задачами проблем не будет. Ни с загрузками, ни с запуском приложений проблем и лишних задержек не бывало, с быстродействием у компьютера все в порядке. И более того, даже в игры в стиле GTA V в перерывах поиграть удавалось (встроенный бенчмарк показал в среднем 54 FPS при высоких настройках графики). Но рассчитывать на игры вообще не стоит, этот компьютер предназначен для других задач.

С системой охлаждения получилось довольно неудобно. Нет, работает она хорошо и даже корпус преимущественно оставался прохладным. Только во время игр можно было видеть температуру процессора на уровне 75 С, при этом большая часть рабочей поверхности все равно не перегревалась. Но СО шумноватая, вот в чем ее минус.

Но это, пожалуй, единственное, что в работе не понравилось. В остальном работать с этим VivoBook вполне комфортно. Те пользователи, у которых в планах нет «тяжелых» приложений и игр, вряд ли почувствуют какой-либо дискомфорт в работе. Опять же, это с учетом того, что у нас топовая комплектация, которая еще и стоит отнюдь не мало.

Автономность

Официальный сайт практически не упоминает об автономности этой модели. Наш тестовый образец с емкостью аккумулятора 42 Вт•ч протянул 3 часа в тесте PCMark. В обычном использовании при простой офисной работе терялось около 20-25% заряда в час, а двухчасовой фильм на комфортных значениях уровней подсветки и громкости обошелся батарее в 25%. Такие результаты у сэмпла для обзоров, розничный вариант должен работать подольше.

Что таки упоминается в контексте батареи, так это быстрая зарядка (60% за 49 минут). По моим наблюдениям, полностью батарея восстанавливается за 2 часа, что немного быстрее обычных 2,5 часов, как у большинства попадавшихся мне ноутбуков. Как бы там ни было, зарядный блок небольшой и не сильно помешает в сумке с лептопом.