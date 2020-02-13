«Автомобиль года в Украине 2020». А вы согласны?





Вчера вечером были названы все победители номинаций «Автомобиль года в Украине 2020» в абсолюте и в разных классах. Напомню, речь идет об автомобилях, которые дебютировали в Украине на протяжении 2019 года и встречают 2020 год как «первый полный год продаж» на рынке, потому и такой титул, с намеком на будущее. На протяжении 2019 года я подготовил несколько репортажей о промежуточных этапах «Автомобиль года в Украине»: вот летний этап, вот осенний. Хотя реальных заездов было больше: один этап в самом конце 2019-го, а также финальный в самом начале 2020-го. Общая оценка каждому автомобилю является суммарной – оценка от представителей КАЖУ (Клуб Автомобильных Журналистов Украины), плюс оценка от автолюбителей со всей Украины. Признаться, некоторые итоги и победители удивили даже меня. И вот почему.

Победители «в абсолюте» – Peugeot 508 и Toyota RAV4

Победу в зачете «Лучший легковой автомобиль» получил Peugeot 508, а лучшим SUV/кроссовером стал Toyota RAV4. Победа RAV4 была ожидаема, ведь имя известное и популярное, сам автомобиль получился удачным, да и ценник адекватный для своего класса. Так что и ожидаемо, и заслуженно. А вот победа «в абсолюте» для Peugeot 508 стала приятной неожиданностью. Автомобиль феноменально хорош и дизайном, и поведением на дороге, и уровнем оснащения. Но все мы знаем отношение большинства украинцев к «французам». Победа Peugeot 508 показывает, что украинские автолюбители готовы менять это отношение, выбирая более интересный и оригинальный автомобиль без оглядки на стереотипы из прошлого.

Победа «в абсолюте» за Peugeot 508 и Toyota RAV4. Полностью согласен с итогами: Toyota RAV4 – заслужил, а Peugeot 508 – порадовал.

Победители в разных классах «легковые автомобили»

Отмечу здесь все легковые автомобили, включая и семейный минивэн. В последнем случае победа досталась Citroen Berlingo – хорошему, просторному, комфортному автомобилю с добрым характером и позитивной внешностью. Но я бы хотел видеть победителем его «собрата» Peugeot Rifter из-за того, что его увеличенный клиренс и энергоемкая подвеска дают больше свободы при езде по плохим дорогам. Поймите правильно, оба «француза» хороши и заслуживали победу, просто мои симпатии на стороне «Льва». Порадовала победа Mazda3 в своем классе. Автомобиль хороший (седан с «дизелем»), но дорогой и я боялся, что это станет преградой к победе в «народном» С-классе. Но все-таки высокий уровень Mazda3 был по достоинству оценен. Остальные автомобили оставлю без комментариев.

Победители по классам среди легковых автомобилей: малый класс – SKODA Fabia, компактный класс – Mazda3, средний и бизнес-класс – SKODA Superb, минивэн – Citroen Berlingo.

Победители в разных классах «SUV/кроссовер/пикап»

Победа Suzuki Jimny заслужена. У него не только отменная проходимость, но также это один из самых интересных и увлекательных автомобилей 2019 года в целом. Похожая ситуация и с пикапом Ford Ranger, заслужившим награду. Главным конкурентом для него являлся Mitsubishi L200, который кардинально выигрывает «продвинутой» системой полного привода, но Ford взял победу количеством «плюсов» в разных аспектах (мощность мотора, работа 10-ст. АКПП, оснащение и комфорт в езде).

А вот в случае с компактными и среднеразмерными кроссоверами не обошлось без нюансов. Ничего не имею против победы Lexus UX (комфортный и яркий автомобиль с небольшим расходом топлива и приятной динамикой). Но в столь «народном» классе автомобилей я ждал увидеть победителем более доступную, просторную, универсальную модель. Например, Citroen C5 Aircross или Opel Grandland X. Да и свой отпечаток накладывает большое количество автомобилей в классе, ведь если в других категориях было заявлено 2-4 автомобиля, то здесь примерно вдвое больше.

Победители по классам SUV/кроссовер/пикап: малый кроссовер – Suzuki Jimny, компактный кроссовер – Lexus UX, пикап – Ford Ranger.

Победители в спецзачетах: «Электрокар», «Дизайн», «Цена/качество», «Презентация»

В рамках «Автомобиль года в Украине 2020» также существует несколько общих номинаций, где соперничают все автомобили и кроссоверы. В добавок к привычным номинациям «Дизайн» и «Соотношение цена/качество», также была добавлена награда «За лучшую презентацию автомобиля». Победителем в ней стал кроссовер Mitsubishi ASX, который был представлен в киностудии недалеко от Киева, где были отличные декорации и даже сюрприз в виде съемки эпизода сериала. Конечно, в данном случае титул такой титул никак не касается качеств самого автомобиля, скорее это награда креативной работы PR-отдела представителей Mitsubishi.

А вот номинация «Дизайн» целиком и полностью зависит от самого автомобиля и победа кроссовера DS 7 Crossback вполне заслуженна, ведь это одна из самых ярких и самобытных моделей, которые появились в 2019 году на рынке Украины. Соперничать с «французским оригиналом» DS 7 Crossback мог лишь «японский малыш» Lexus UX, который также предлагает свой оригинальный стиль. В номинации «Соотношение цена/качество» заслуженную победу получила модель Toyota Corolla, которая не выделяясь какими-либо яркими чертами характера, делает ставку на проверенные решения – простор салона, энергоемкость подвески, широкий выбор версий, невысокий стартовый ценник.

Наконец, отмечу категорию «Электромобили». Радует, что она уже превратилась в постоянную. Победителем здесь стал кроссовер Audi e-tron, у которого просторный и удобный салон, идеальное качество сборки и высокий уровень комфорта. Плюс максимальное понимание и соответствие специфическим вопросам электромобиля, а именно готовность к мощным и быстрым зарядкам, продуманные режимы управления, отменно настроенный полный привод (два электродвигателя), и жидкостное охлаждение тягового аккумулятора и электромоторов.

Пожалуй, главный в этой подборке – электрический кроссовер Audi e—tron. Поверьте, это начало новой эры для Audi и в мире, и в Украине. Дизайнерский титул уходит к DS 7 Crossback, лучшее соотношение «цена/качество» может обеспечить Toyota Corolla, а награду за лучшую презентацию получил кроссовер Mitsubishi ASX.

В данном репортаже я не только рассказал об итогах «Автомобиль года в Украине», но также постарался высказать свои мысли и поделиться мнением. Призываю вас сделать аналогично в комментариях. Напишите, какая из автомобильных новинок 2019 года для вас стала наиболее интересной, какую модель вы считаете лучшей и почему. Также можете написать свои пожелания к акции «Автомобиль года в Украине», а я постараюсь донести эти идеи до организаторов.