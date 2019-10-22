«Автомобиль года в Украине 2020»: новые претенденты, старые знакомые





Продолжаем изучать и обсуждать автомобильные новинки, которые стремятся завоевать титул «Автомобиль года в Украине 2020». После летнего этапа, собравшего более десятка авто, осенний тур оказался вдвое скромнее: всего шесть автомобилей. Однако даже среди небольшого количества участников нашлась, как минимум, одна звезда.

Ford Focus Active

Когда я писал статью о седане Ford Focus, то выдал версии Active определенный аванс – а теперь ждал отдачи. И автомобиль сполна оправдал ожидания: вот таким должен быть каждый Ford Focus! Во-первых, он компактнее: при аналогичной колесной базе, хэтчбек насчитывает 4,4 м длины, против 4,65-метрового седана – автомобиль ощущается более цельным и маневренным, что ли. Во-вторых, на такое восприятие работает и чуть более жесткая подвеска: даже с учетом повышенной посадки кузова (клиренс +30 мм относительно седана), крены все равно невелики, при этом легкость и прозрачность рулевого управления остались. В-третьих, 1,5-литровый (120 л.с.) турбодизель в паре с 6-ступенчатой МКПП снимают вопросы о недостатке тяги: здесь есть запас и для ускорений на ходу, и для езды «далеко за сотню».

Словом, Ford Focus Active заслуживает самого пристального внимания, претендуя стать героем отдельной статьи: надо разобраться с комфортом подвески, расходом топлива, оснащением, ценами. Но уже сейчас могу точно сказать – для меня именно Ford Focus Active стал «звездой» осеннего заезда «Автомобиль года в Украине 2020».

Peugeot Rifter

Интересно, что вместе с Ford Focus Active, вэн Peugeot Rifter были единственными представителями сегмента «легковой автомобиль» и ездили по легковой трассе. При этом обе модели пытаются походить на кроссовер: больше клиренса, защитные накладки по периметру кузова. Если ты не «кроссовер» (или хотя бы его подобие) – считай, перспективы на рынке урезаются в разы: вот такая «правда жизни» сегодня в Украине.

А ведь у модели Peugeot Rifter, помимо кросс-внешности, есть немало и других плюсов: выбор типа кузова (стандартный или удлиненный) и салона (5- или 7-местный), хорошее современное оснащение, удачная настройка энергоемкой подвески. Все это детально разбирали в отдельном материале. Прокатившись на небольшой дистанции, я лишь вспомнил свои предыдущие впечатления и утвердился во мнение на будущее голосование: прости, Citroen Berlingo…

Mitsubishi ASX

Кроссовер Mitsubishi ASX ранее был знаком по прошлой версии модели, обновленный Mitsubishi ASX 2020 уже стал героем репортажа с презентации. И вот, наконец, впервые оказался за рулем. Однако: оказался за рулем новинки – а ощущения прежние. Бензиновый 2-литровый мотор в паре с вариатором дают неплохой изначальный разгон до 30-50 км/ч, однако далее запал спадает. Подвеска изначально настроена на комфорт и мягкость, плюс автомобиль неплохо держит прямую. Словом, путь управляемость получается «без огонька», зато все прогнозируемо и понятно. На бездорожье снова радует комфорт ходовой части и большой ход колес – мягко получается ехать. Правда, чем выше скорость на бездорожье – тем больше раскачка кузова: может укачать, «пробить» подвеску до отбойников, зацепить носом песок в ямке. Зато полный привод работает – на песке автомобиль может довернуть задними колесами под газом.

Эта наша первая встреча с Mitsubishi ASX 2020 на дороге, но не последняя: автомобиль уже запланирован для будущей статьи. Причем постараюсь сравнить и рассказать про две версии ASX – «база» 1,6 л с передним приводом и механикой против «максималки» 2,0 л 4WD CVT.

Opel Grandland X

Номинально Opel Grandland X выступает в одном классе с «японцем» выше – но до чего же разные автомобили. Ведь Opel изначально делает ставку на хорошие дороги, четкую управляемость, динамику на ходу (когда «раскрутился» турбодизель). Плюс более современное оснащение, дизайн салона, больше объем багажника. Но минус полный привод (он есть только у дорогущего подзаряжаемого гибрида в Европе) и энергоемкость подвески. В итоге на бездорожье пригодится осторожничать – и при езде по песку/грязи (где важно «грести колесами»), и при проезде кочек/ямок (где важна «геометрическая проходимость»).

В целом свое нейтральное мнение о модели Opel Grandland X не изменил. Данный автомобиль не стал откровением своего класса, он не дает чего-то нового в ходовых качествах, технологиях, оснащении. Однако как «игрок сегмента» выглядит неплохо, обходится без явных провалов, и уверенно находит своих клиентов, что уже показали продажи с начала года.

Ждем: другие модели и новые этапы «Авто года»

По ряду организационных вопросов я пропустил два автомобиля-пикапа. Впрочем, не беда: о новинке Mitsubishi L200 уже рассказывал, да и обновленная версия Ford Ranger также запланирована для обзора в будущем. Кроме того, ждем следующих этапов «Автомобиль года в Украине 2020»: организаторы планируют провести еще один отборочный тур до конца осени и один финальный заезд зимой. Примерно в это же время стартует общественное голосование, а к началу 2020 года должны быть подсчитаны все голоса и названы победители.