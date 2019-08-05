«Автомобиль года 2020»: Ford Focus, Mazda 3, SKODA Fabia и еще десяток авто





На прошлой неделе состоялся первый отборочный тур акции «Автомобиль года в Украине» – уже с прицелом на 2020 год. Большинство новинок были отмечены на ITC.UA в виде полноценных обзоров или репортажей (буду давать ссылки по тексту), но также встречались автомобили, с которыми я знакомился впервые. Итак, спешу поделиться впечатлениями.

Что такое «Автомобиль года в Украине 2020»?

Это всеукраинская акция, направленная на популяризацию новых автомобилей в нашей стране. Импортеры и дилеры сами решают, какие автомобили подавать для участия (некоторые не подают – вот их и нет), но главное требование простое: автомобиль должен быть новинкой и дебютировать в Украине на протяжении последнего года – в данном случае, с осени 2018 года до осени 2019 года. Поэтому данный тур является первым, но не последним: еще планируется 1-2 тура-сравнения автомобилей, ожидается заметное расширение числа участников. Соответственно, когда будут понятны все участники – тогда можно будет говорить о точном делании автомобилей по классам (деление ниже лишь предварительное). Может быть две высшие награды «Автомобиль года в Украине»: в сегменте легковых моделей и кроссоверов/внедорожников. Плюс титулы «Автомобиль года» для разных классов автомобилей, а также в общих зачетах «Дизайн» и «Соотношение цена/качество». Я выступаю со стороны журналистского жюри, должен выставить свои оценки каждому автомобилю во время финального тура-сравнения. Также проводится всеукраинское голосование среди всех заинтересованных автолюбителей: специальный сайт с голосованием начнет работать осенью 2019 года. И уж затем из двух составляющих складывается итоговая оценка для автомобиля.

Первый тур «Автомобиль года в Украине» собрал чуть больше десятка автомобилей: новые поколения Mazda 3, Ford Focus, Peugeot 508, Citroen Berlingo, Toyota RAV4, Suzuki Jimny, Honda HR—V, Toyota Corolla; обновленные модели Mitsubishi L200 и SKODA Fabia; абсолютные новинки Lexus UX и Citroen C5 Aircross. Каждый автомобиль проехал тестовый маршрут, характерный для его класса: этого недостаточно, чтобы сделать полноценный обзор, но дает возможность быстро сравнить модели в идентичных условиях (дорога, погода).

Легковые автомобили

Начнем с наиболее компактных автомобилей – Mazda 3 HB и SKODA Fabia: оба автомобиля созданы с прицелом на город и получили кузов хэтчбек, оба автомобиля используют атмосферные моторы и классические автоматы во времена тотального «турбо» и «преселективов». И оба автомобиля не удивляют: просто едут, разгоняются, поворачивают, тормозят. Разгон SKODA Fabia ровный, словно ее линии корпуса: ни провалов, ни подхватов, «автомат» переключается мягко, момент смены переда можно уловить лишь по звуку работы мотора. Разгон Mazda 3 HB более эмоционален: снизу – провал, на верхах – бойкая раскрутка двигателя. Подвеска средняя по жесткости, есть немного шума из под колес, слышно мотор: это описание идентично для двух моделей, лишь с поправкой на более высокий класс Mazda 3.

К моменту голосования эти модели должны развести по разным классам, но пока свел их вместе: идентичный кузов, атмосферные моторы, традиционные 6-ст. «автоматы». Конечно, в автомобильной иерархии Mazda 3 HB расположена на класс выше относительно SKODA Fabia: это видно по отделке салона и перечню оснащения. Однако в целом общее впечатление одинаково: не удивляют. Но у «тройки» есть еще один шанс…

Имя которому – Mazda 3 SDN, с обязательной приставкой «дизель». Белый седан Mazda 3 запомнился. Лично для меня данный кузов выглядит лучше: более элегантный и пропорциональный. Автомобиль был представлен в максимальной комплектации: с обивкой из перфорированной кожи и серебристыми сеточками аудиосистмы BOSE. А дизель запомнился хорошей и уверенной тягой во всем диапазоне оборотов: пусть и без эмоциональных подхватов, но так езда получается более ровной, да и момента достаточно для «подхвата» при обгонах на трассе. Да, Mazda 3 стоит дорого – но седан с дизелем доказал, что «стоит».

Большие надежды возлагал на Ford Focus, однако автомобиль оправдал не все. В плюсах – дизайн в мягких линиях и такое мягко-плавное поведение на дороге: довольно комфортный автомобиль вышел. Руль легкий, но существенных замечаний к управляемости Ford Focus я пока не нашел: нормально поворачивает. Главное замечание касается литрового 3-цилиндрового турбо-мотора на 125 «лошадей». Он лихо начинает: первоначальный разгон с места на удивление хорош, равно как и ускорения на городских скоростях. Но на 100 км/ч и выше мотор буквально «сдувается»: каждый обгон – это очень долго. В паре с мотором работает 8-ст. «автомат», который не прочь сбрасывать передачи вниз при разгонах, однако глобально сути вопроса это не меняет: мало мощности и крутящего момента. Если Ford Focus попадет мне в руки для детального обзора, то обязательно понаблюдаю расход топлива, замеряю разгон, разберу все нюансы. Но пока впечатления не выше средних. Однако не забывайте, что в гамме Focus есть бензиновый турбо-мотор на 150 л.с. и моментный дизель..

Ну а Toyota Corolla – это просто Corolla: средняя по комфорту/жесткости подвески, средняя по простору/отделки салона, шумная на шершавом асфальте, тихая «по мотору». Потому, что гибрид. И это первый козырь Corolla: поразительная экономичность, вместе с отменной мягкостью и плавностью в разгоне. А второй козырь – рыночная позиция: широкий выбор на любой вкус и кошелек, да отличная ликвидность при перепродаже на вторичном рынке.

Седаны-«переростки» С-класса: вот где намечается самая жаркая борьба – Mazda 3, Toyota Corolla, Ford Focus. В предыдущем предложении я расставил автомобили согласно своим предпочтениям и вот почему: Toyota Corolla – это не Camry, Ford Focus – это не Mondeo, но Mazda 3 – это уже где-то уровень «шестерки» по классу езды и даже выше нее по некоторым пунктам оснащения. Правда цена… Дождитесь обзора и все обсудим.

Наконец, пару слов о «французах», который оказались сами по себе Peugeot 508 и Citroen Berlingo. Свое мнение об этих автомобилях я рассказывал в отдельных обзорах, здесь повторюсь лишь вкратце. Новый Peugeot 508 радует ездовыми повадками (это касается и мотора, и подвески), а также впечатляет салоном и оснащением. Откровенно говоря, я уже сейчас делаю ставку на Peugeot 508 как на победителя «Автомобиль года» или в абсолюте среди легковых авто, или хотя бы в своем классе. Что касается Citroen Berlingo, то автомобиль не столько впечатляет ходовыми качествами (ну едет да и едет, запоминается лишь мягкость подвески), сколько радует веселой внешностью и разноцветным салоном.

Модели Peugeot 508 и Citroen Berlingo в первом туре были «сами по себе»: конкуренты пока не заявлены, ждем следующих заездов. Но уже сейчас я выдаю Peugeot 508 большие авансы – достойный, интересный, оригинальный автомобиль.

Кроссоверы и внедорожники

Нынешний этап собрал четыре модели – по паре в разных классах: Toyota RAV4 и Citroen C5 Aircross, Lexus UX и Honda HR-V. Наиболее интересен именно Citroen C5 Aircross – этот автомобиль я еще не брал для обзора, нет общего впечатления, есть лишь парочка ярких деталей-воспоминаний. И главное – комфорт: очень мягкая подвеска, плавное демпфирование любых неровностей и ям. Обратная сторона медали: сильные крены, раскачка при разгонах, клевки при торможении. Добавьте оригинальный (но отчасти «игрушечный») дизайн, акцент на дизельных версиях, отсутствие полного привода в Украине, зато присутствие трех раздельно-регулируемых сидений сзади… Кроссовер Citroen C5 Aircross – это явно «вещь в себе», который найдет покупателей-оригиналов. А еще это интересный конкурент для кроссовера Toyota RAV4, что делает ставку на более традиционные ценности: энергоемкость подвески, полный привод, бензиновые моторы и гибрид, ликвидность. Рынок (улицы городов и дворы домов) уже показали, кого в этой паре лучше принимают украинцы.

Теперь парочка слов о более компактных моделях. Кроссовер Lexus UX привлекает технологиями и отделкой интерьера, но огорчает ценой и внутренним простором. Модель Honda HR-V напротив – радует простором сзади и на фоне Lexus UX выглядит «выгодной покупкой» (хотя сам по себе ценник HR-V все-таки высокий), но расстраивает в езде: слабая динамика, шумность, непонятная подвеска. Посмотрим, будет ли разделена эта парочка к моменту финального голосования или нет, поскольку пока преимущество на стороне Lexus.

Реалии рынка: все четыре модели кроссоверов – с клиренсом 160-190 мм и передним приводом, причем для некоторых моделей в Украине полный привод и вовсе недоступен. Лидера в этой четверке даже не надо называть, правда? Похоже, украинские покупатели уже определились с лучшим кроссовером-«новинкой» среди перечисленных.

Наконец, парочка моделей, которые стоят особняком: Suzuki Jimny и Mitsubishi L200. Первый – компактный, но полноценный внедорожник, самый доступный автомобиль с заслуженной приставкой «культовый». Второй – настоящая «рабочая лошадка», одевшая на себя модный костюм. Оба имеют замечания при езде по асфальтовым дорогам: крены в поворотах, кивки торможения. Но все это последствия конструкции, которая создана для бездорожья – где оба автомобиля себя оправдывают на все 200%, если не больше. Для понимания: если парочка кроссоверов объезжала самые «гиблые» места на тестовой трассе, то автомобили Suzuki Jimny и Mitsubishi L200 могли проехать всю трассу на заднем приводе. На будущее – надеюсь увидеть не просто кроссовер-трассу, а по-настоящему жесткое бездорожье, где могут раскрыться преимущества Suzuki Jimny и Mitsubishi L200.

Пара Suzuki Jimny и Mitsubishi L200 одновременно разная и похожа между собой – оба заточены под бездорожье: клиренс, полный привод, «понижайка». Вынужден признать, что если вынести за скобки культ и дизайн Suzuki Jimny, то мои симпатии на стороне Mitsubishi L200: он просто больше и просторнее, с дизелем и 6-ст. «автоматом», лучше оснащен. Но в том и дело, что вынести за скобки культ и дизайн Suzuki Jimny ну уж крайне сложно.

Еще раз отмечу, что это был лишь первый тур акции «Автомобиль года в Украине 2020». Впереди нас ждут новые модели, отборочные туры, голосование за лучшие автомобили в рамках класса и в абсолюте. А вас – обязательно ждут новые детальные репортажи.